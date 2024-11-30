30 ноября 2024, 14:45

Европа отказалась от ядерных исследований с Россией

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Европейская организация по ядерным исследованиям прекратила сотрудничество с научными учреждениями России и Белоруссии. Об этом сообщило издание Swissinfo.

Это решение повлияет на научные проекты, которые ЦЕРН реализует совместно с научными учреждениями разных стран. Сотрудничество с российскими учеными, работающими по другим соглашениям, продолжат.

В ЦЕРН отметили, что отсутствие ученых из России станет заметным, но организация сможет восполнить этот пробел. Число белорусских исследователей было «традиционно невелико».

Официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье ранее объявил о прекращении сотрудничества с примерно 500 специалистами, которые имеют связи с Россией, начиная с 30 ноября 2024 года. В МИД России назвали решение политизированным и неприемлемым.

Помощник президента России Андрей Фурсенко рассказал, что зарубежные ученые были против исключения российских специалистов из проектов Европейской организации ядерных исследований. Однако решение приняли на уровне правительств, и не хватило всего одного голоса , чтобы его изменить.

Исследования Европа Ученые Россия
30 ноября 2024, 15:02
Китайские компании столкнулись с проблемами из-за курса рубля
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Китайские экспортеры из-за резкого падения курса рубля приостановили продажи на российских платформах электронной коммерции. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Источники издания в отрасли отметили, что компании терпят убытки на фоне ситуации с российской валютой.

Основатель бизнес-платформы Waimaojia на WeChat Энди Го подтвердил, что из-за снижения курса рубля растут цены для россиян и сокращается объем заказов. Ситуацию усугубляют и возникшие из-за санкций проблемы с платежными системами.

Ранее темпы роста экономики КНР оказались ниже прогнозируемых : в августе рост производства составил 4,5% на фоне ожиданий экспертов в 4,7%. В последний раз подобное снижение показателей происходило в стране во время пандемии и коронавирусных ограничений.

Аналитик Юлия Кузнецова предположила, что прогноз специалистов не оправдался, так как китайское руководство не стало применять ожидаемые меры стимулирования.

Рубль Курс валют Китай Экономика
30 ноября 2024, 14:00
Десятки сирийских военных погибли в боях против террористов в Алеппо и Идлибе
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Десятки сирийских военных погибли во время боевых действий против террористов в провинциях Алеппо и Идлиб. Об этом сообщило командование Вооруженных сил САР в Facebook*.

В последние дни группировки, входящие в состав «Джебхат ан-Нусра»**, при поддержке иностранных террористов совершили масштабное наступление, напомнили в ВС Сирии. Армия провела передислокацию, чтобы сохранить жизни мирного населения и солдат и подготовиться к контрнаступлению.

«В ходе боев десятки человек из наших вооруженных сил погибли, есть раненые», - заявило командование.

Российская авиация 30 ноября атаковала колонну боевиков на западе Алеппо. Противник понес значительные потери.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

**Террористическая организация, запрещенная в России.

Сирия Военные Наступление боевиков на севере Сирии
30 ноября 2024, 12:25
«Отвратительно». Маска возмутили обвинения за высказывания в Сети в Британии
Pxhere
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Американский бизнесмен Илон Маск возмутился ситуацией с обвинениями за высказывания в Сети в Великобритании. Предприниматель опубликовал пост в соцсети Х.

«Отвратительно», - написал Маск.

Так он отреагировал на сведения, согласно которым в Соединенном Королевстве за год вынесли 1696 обвинительных приговоров за высказывания в Сети. При этом в России с 2008 по 2017 годы осудили всего 98 человек за незаконные публикации в интернете.

Ранее Маск прокомментировал данные о рождаемости в странах Евросоюза. Предприниматель заявил о вымирании европейского населения. Также бизнесмен предупредил о неизбежном демографическом кризисе в ЕС.

Великобритания Россия Евросоюз Илон Маск
30 ноября 2024, 10:20
Взрыв прогремел в Косове
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На канале, который питал водой две электростанции в Косове, прогремел взрыв. Премьер-министр Альбин Курти назвал произошедшее терактом, сообщило агентство Reuters.

«Взрыв в пятницу вечером повредил канал на севере Косова, снабжающий водой две угольные электростанции», - отметил он.

Курти обвинил в совершении теракта Сербию и подчеркнул, что станции являлись источником энергии почти для всего государства. Причину взрыва и информацию о возможных пострадавших он не раскрыл.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на подстанции в Нижнем Тагиле. Энергетический объект обеспечивал электричеством предприятие ВПК. Силовики задержали состоявшего в террористической организации мужчину. У него обнаружили детали для создания зажигательных устройств и средства коммуникации, с помощью которых он связывался с кураторами.

Косово Терроризм Взрывы

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