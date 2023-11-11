Европа оплатит. У киевского режима появится новый главный спонсор вместо США
Странам Евросоюза необходимо подготовиться политически компенсировать сокращение помощи Украине со стороны США. Об этом на Конгрессе партии европейских социалистов в Испании заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, которого процитировал ТАСС.
«Евросоюзу необходимо политическое желание продолжать поддерживать Украину и компенсировать ей помощь от США, которая, возможно, сократится», - сказал он.
Политик признал, что в ближайшее время победы Украины над Россией ожидать не приходится.
«Проблем у нас очень много. В первую очередь, это Украина, для скорой победы на поле боя над Россией не ожидается», - добавил Боррель.
Ранее стало известно, что Германия и ряд других стран Евросоюза не одобрили выделение Украине очередного пакета военной помощи объемом до 20 миллиардов евро. Европейский дипломат на условиях анонимности сообщал, что вопросы к очередному денежному траншу оказались вполне обоснованными.