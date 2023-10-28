Европа назло России отказалась от собственного проекта спутниковой навигации

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Нынешний виток конфронтации Запада с Россией коснулся и космической отрасли, сообщила газета. Европа отказалась от использования российских носителей «Союз» и стала зависимой от американской компании SpaceX Илона Маска.

«В этом контексте европейский проект Galileo, имеющий решающее значение для суверенитета в области геолокации, зашел в тупик из-за бойкота российских технологий и недоступности обычных ракет-носителей», - сказано в статье.

В результате проект буксует, а Европа становится зависимой от внешних игроков в такой важной сфере как спутниковая навигация, заключили журналисты.

В июле 2019 года в работе европейской навигационной спутниковой системы Galileo произошел сбой - все спутники перестали передавать координаты.