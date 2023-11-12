Европа испугалась новой угрозы из-за Украины

«Фермеры в старой аграрной Европе опасаются сильных искажений внутриевропейской конкуренции. С одной стороны, потому что правила на Украине изначально были бы менее конкурентными, а с другой стороны, потому что зарплаты там низкие. Под удар могут попасть целые отрасли», - указали в материале.

Авторы статьи выразили уверенность, что странам Европы придется восстанавливать сельское хозяйство Украины после конфликта. Для этого понадобятся большие финансовые вложения, а также придется увеличить выпуск украинской продукции, заставив западных фермеров сократить производство на 20%.

По данным газеты, регулирование сельского хозяйства является интегрированной политикой Евросоюза. Это заставит перераспределить фонды в пользу Украины, у которой 44 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель.

«В полтора раза больше, чем во Франции, обладающей самой большой сельскохозяйственной площадью в Европе. И в три раза больше, чем в Польше», - пояснили в публикации.

Весной Польша, Венгрия, Словакия, Болгария, Румыния и Чехия пожаловались ЕС, что резкий рост украинского импорта ударил по местным производителям.

Европейские фермеры стали бояться вступления Украины в ЕС из-за угрозы конкуренции на сельскохозяйственном рынке. Об этом написала французская газета L’Opinion.