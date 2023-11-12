12 ноября 2023, 03:58

Европа испугалась новой угрозы из-за Украины

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Европейские фермеры стали бояться вступления Украины в ЕС из-за угрозы конкуренции на сельскохозяйственном рынке. Об этом написала французская газета L’Opinion.

«Фермеры в старой аграрной Европе опасаются сильных искажений внутриевропейской конкуренции. С одной стороны, потому что правила на Украине изначально были бы менее конкурентными, а с другой стороны, потому что зарплаты там низкие. Под удар могут попасть целые отрасли», - указали в материале.

Авторы статьи выразили уверенность, что странам Европы придется восстанавливать сельское хозяйство Украины после конфликта. Для этого понадобятся большие финансовые вложения, а также придется увеличить выпуск украинской продукции, заставив западных фермеров сократить производство на 20%.

По данным газеты, регулирование сельского хозяйства является интегрированной политикой Евросоюза. Это заставит перераспределить фонды в пользу Украины, у которой 44 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель.

«В полтора раза больше, чем во Франции, обладающей самой большой сельскохозяйственной площадью в Европе. И в три раза больше, чем в Польше», - пояснили в публикации.

Весной Польша, Венгрия, Словакия, Болгария, Румыния и Чехия пожаловались ЕС, что резкий рост украинского импорта ударил по местным производителям.

Европейские фермеры стали бояться вступления Украины в ЕС из-за угрозы конкуренции на сельскохозяйственном рынке. Об этом написала французская газета L’Opinion.

Сельское хозяйство Европа Украина
12 ноября 2023, 03:38
Зеленского «уберут» для переговоров с Россией — экс-советник Кучмы
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Западные страны все больше склоняются к завершению конфликта на Украине. Но, так как президент Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с Россией, его просто «уберут». Такое мнение озвучил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Зеленский не может это сделать. Надо нейтрализовать верхушку и тогда найдутся те, кто договорится про какой-то временный мир», - отметил эксперт.

Соскин сделал вывод, что Зеленский, понимая это, «бьется в истерике», а вместо него выступает руководитель офиса президента Андрей Ермак.

В субботу, 11 ноября, Ермак провел переговоры с советником американского лидера Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном и попросил США ускорить поставки оружия для ВСУ.

Ранее Ермак заявил в интервью, что конфликт на Украине приблизился к завершению. Он сравнил боевые действия с забегом на 100 метров, 70 из которых Украина уже пробежала, но оставшиеся 30 - самые сложные. Также глава офиса президента Украины заявил о невозможности переговоров с Россией и о том, что, пока Зеленский является главой государства, «никакого Минска-3 не будет».

Владимир Зеленский Украина
12 ноября 2023, 03:04
План предотвращения шатдауна без помощи Украине представили в США
Pxhere
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон представил план по предотвращению шатдауна в стране менее чем за неделю до его возможного наступления. Об этом сообщил Fox New.

Законопроект включает двухэтапное финансирование правительственных программ. Часть из них, связанная с транспортом и военным правительством, получит финансирование до 19 января 2024 года.

Выделение денег на остальные правительственные секторы рассчитают до 2 февраля. При этом ни одной из частей предложенного Джонсоном плана не предусмотрена поддержка Израиля или Украины. Палата собирается проголосовать по новому законопроекту во вторник, 14 ноября.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден не согласиться поддержать возможный законопроект конгресса о выделении помощи Израилю без средств для Украины.

В конце октября Республиканская партия представила законопроект о выделении средств на помощь Израилю. В связи с этим администрация Байдена предупредила, что президент может наложить вето на этот проект.

США Израиль Украина
12 ноября 2023, 01:49
Байден потерял связь с реальностью на кладбище и вызвал шок у американцев
Скриншот видео
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Президент США Джо Байден снова «завис». Это произошло во время торжественной церемонии на Арлингтонском национальном кладбище. После возложения венка к Могиле Неизвестного солдата в честь Дня Ветеранов политик не смог найти свою подчиненную Камалу Харрис, которая стояла в двух метрах от него. Видео с этим моментом опубликовало издание New York Post на своем Youtube-канале.

На кадрах видно, как после возложения венка Байден на некоторое время «завис» - он выглядел так, как будто не понимал, где находится. Потом президент хотел уйти, но снова вернулся, растерянно посмотрев на солдата почетного караула. Военный жестом показал ему на стоящую рядом вице-президента Камалу Харрис. Только после этого все еще растерянный Байден встал на свое место.

Члены Республиканской партии в конгрессе США прокомментировали New York Post странное поведение американского лидера.

«Спаси нас, Господи. У нас президент, который не понимает, подходит он или отходит», - заявил член палаты представителей от Нью-Джерси Джефф Ван Дрю.

«Именно тогда, когда все думали, что хуже быть не может, оказалось, что может», - заявил конгрессмен от Калифорнии Даррел Исса.

Поведение 81-летнего президента США Джо Байдена периодически вызывает опасения у американцев. Например, в апреле 2023 года во время выступления в Ольстерском университете в Северной Ирландии Байден, кажется, увидел призрака. Он отвернулся от публике к стене и попросил невидимого собеседника вести себя потише и «не прыгать».

В декабре 2022 года во время выступления на производстве наночипов в Аризоне он забыл, что именно производит завод. А в апреле прошлого года во время празднования Пасхи жена подсказывала президенту , что ему нужно махать собравшимся.

США Джо Байден
12 ноября 2023, 01:29
Украинцам разрешили жаловаться на «антиукраинских» водителей
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Украинский онлайн-сервис такси Uklon ввел функцию, которая позволит пользователям пожаловаться на «антиукраинскую позицию» водителя. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

«Сервис такси Uklon ввел новую функцию - жалоба на антиукраинскую позицию водителя», - указали в сообщении.

По данным издания, возможность подать жалобу появилась в меню оценки поездки. Если пассажир выберет для оценки поездки одну или две звезды, то среди претензий к водителю он сможет указать антиукраинскую позицию.

Ранее в Киеве таксист высадил из машины двух пассажирок , которые требовали, чтобы он общался с ними исключительно на мове. Водитель спокойно ответил, что отменяет заказ и вынес вещи женщин из автомобиля. После этого его уволили. Позже мужчина записал видеообращение , в котором поблагодарил всех за поддержу на русском языке.

В конце октября стало известно, что в Киевском национальном университете отменили изучение русского и белорусского языков.

Такси Украина

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