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По данным издания, представители Европы 9 октября обсудили возможность предоставления военной помощи Израилю. Однако, по словам многих чиновников, из-за содействия Украине у них практически ничего не осталось.

«Из-за Украины мы столкнулись с огромной нехваткой боеприпасов», - заявил представитель ФРГ, пожелавший остаться неизвестным.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной произошло в минувшую субботу, 7 октября.

ХАМАС выпустил ракеты по Израилю. На израильскую территорию проникли вооруженные боевики и захватили ряд населенных пунктов. Авиация Израиля в ответ начала вести массированные бомбардировки сектора Газа, где по данным на начало 2023 года проживали около 2,3 миллиона человек.

Накануне Белый дом сообщил о поставках военной помощи Израилю. В ближайшие дни американские власти объявят о выделении дополнительных средств.