«Европа должна быть наказана». Медведев призвал помогать деструктивным процессам в ЕС
Европу нужно наказывать всеми доступными методами за русофобию, ложь и кровожадность. Об этом написал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
«Да здравствуют агрессивные погромщики на ее исторических улочках! Слава толпам мигрантов, творящих бесчинства и с ненавистью уничтожающих радужные европейские ценности! Пусть исчезнут в потоке будущих гражданских столкновений все премерзкие рожи европейских бюрократов!» - заявил политик.
По его словам, именно Европа стала главным оплотом русофобии в мире, сорвала переговоры в Стамбуле, раскручивала санкции против России и поддерживала конфликт на Украине, не считаясь с потерями.
В ноябре, отвечая на вопрос, какие государства стали России врагами, Медведев назвал государства Западной Европы, США, Канаду и Австралию.