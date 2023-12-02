02 декабря 2023, 20:42

Еврокомиссия признала, что жителей ЕС сложно убедить в необходимости помочь Украине

unsplash.com
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Лидерам стран Евросоюза трудно убедить людей в необходимости оказания финансовой и военной поддержки Украины. Такое заявление сделала заместитель главы Еврокомиссии Вера Юрова в беседе с газетой Le Monde.

В долгосрочной перспективе Украине еще предстоит «одержать победу» в конфликте с Россией и присоединиться к ЕС, заявила Юрова. Она признала, что в странах Евросоюза нужно провести стратегические дебаты о будущем Украины, так как европейским лидерам «непросто убедить своих граждан в том, что Киеву нужно помогать».

Замглавы ЕК также сообщила о намерении ускорить процедуру одобрения начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Она призвала не ждать весны в этом вопросе.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт ранее заявила, что направленная Западом помощь Украине бесследно исчезает и не приносит никаких результатов. Политик сравнила страну с бездонной бочкой.

Европа Евросоюз Украина
02 декабря 2023, 21:50
ХАМАС заявил, что освободил всех женщин и детей среди заложников
РИА «Новости»
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Палестинское движение ХАМАС освободило всех женщин и детей, которые были заложниками в секторе Газа. Об этом телеканалу Al Jazeera заявил замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури.

«Оккупация настаивает, что ряд женщин и детей продолжают находиться у нас в заложниках. Но мы сказали, что передали их всех. Остальные заключенные в Газе - солдаты и гражданские лица», - заявил аль-Арури.

Представитель ХАМАС отметил, что переговоров по их освобождению не будет, пока не будут освобождены все палестинские заключенные и не вступит в силу перемирие. Движение готово ко всем сценариям израильской агрессии.

Россия усилит работу по освобождению заложников, несмотря на возобновление боев в Газе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что дипмиссии продолжат контакты со всеми сторонами для освобождения оставшихся в Газе россиян.

Конфликт Израиля и Палестины
02 декабря 2023, 21:37
Мероприятия по улучшению криминогенной ситуации начались в Ташкенте
Unsplash
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Полиция в Ташкенте проводит масштабные профилактические и оперативные мероприятия по улучшению криминогенной обстановки и обеспечению безопасности населения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы Узбекистана.

Местных жителей призвали соблюдать правила безопасности. Уточняется, что мероприятия проводят ГУВД, МВД и другие ведомства Ташкента.

«Прилагаемые усилия направлены на обеспечение мира и спокойствия в нашем городе», - подчеркнули в ведомстве.

Правоохранители не привели информации о задержании возможных правонарушителей.

В Ташкенте 28 ноября задержали единственного вора в законе Узбекистана 52-летнего Бахтиера Кудратуллаева. В криминальных кругах он более известен как «Бахти Ташкентский» или «Бахти Янгиабадский».

В России 10 ноября отмечали День полиции , история которого берет начало с 1715 года. Он посвящен сотрудникам органов внутренних дел - защитникам правопорядка и блюстителям закона.

Полиция Узбекистан
02 декабря 2023, 20:39
Угрозу цунами объявили в Японии
Unsplash
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Предупреждение о цунами объявили в ряде регионов Японии после сильного землетрясения на Филиппинах. Информация об угрозе появилась на сайте японского метеорологического агентства (ЯМА).

Властям прибрежны районов, в том числе острова Мияко в префектуре Окинава, рекомендовали эвакуировать население. Цунами угрожают всему западному тихоокеанскому побережью Японии.

Высоту волн надвигающегося на Японию цунами оценивают в один метр, оно достигнет острова в 01:30 утра воскресенья, сообщила местная телекомпания NHK.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение на Филиппинах магнитудой 7,5. Эпицентр находился в 13 километрах к северо-западу от населенного пункта Хинатуан, очаг подземных толчков залегал на глубине 63 километров. Данные о пострадавших и разрушениях пока не объявляли.

Землетрясения Япония Экология
02 декабря 2023, 20:32
Кличко обвинил Зеленского в авторитаризме
РИА «Новости»
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В результате политики президента Украины Владимира Зеленского страна скатывается в авторитаризм, где все зависит от настроения одного человека. Об этом изданию Der Spiegel заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Градоначальник отметил, что на Украине не осталось независимых институтов власти, кроме местного самоуправления, но и на него оказывают давление.

«Кличко считает, что Украина находится на пути к авторитаризму», - подчеркнули журналисты.

В качестве доказательства Кличко привел решения судов, по которым отстранили от должностей ряд украинских мэров. Столичный глава добавил, что в офисе Зеленского видят в них атавизмы - препятствия к централизации власти.

Зеленский в интервью иностранному изданию заявил, что отказ от выборов в стране обусловлен волей народа. Большинство украинцев выступило против проведения выборов президента в сложившихся условиях, они посчитали их опасными и бессмысленными, заявил президент.

Владимир Зеленский Виталий Кличко Украина

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