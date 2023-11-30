Еврокомиссия представит план использования налога с заблокированных активов России

План использования замороженных активов обнародуют 12 декабря. По информации издания, европейские страны пока не достигли единства по этому вопросу. Лидеры Евросоюза обсудят план ЕК на саммите в декабре.

Документ уточнит несколько важных вопросов. Например, Еврокомиссия объяснит, будет ли налог на прибыль пересекаться с национальными налогами и сборами. По данным агентства, план позволит представителям Евросоюза подробно обсудить все вопросы, связанные с замороженными российскими активами.

Ранее в странах ЕС произошел раскол в связи с предложением об использовании доходов с заблокированных активов РФ. Франция, Бельгия, Германия и Италия указали на необходимость юридически обосновать все действия, чтобы не ставить под угрозу финансовую стабильность.