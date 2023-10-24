Еврокомиссия перевела Украине очередной транш помощи в 1,5 млн евро
Еврокомиссия направила киевскому режиму ежемесячный транш бюджетной помощи. Сумма поддержки составила 1,5 миллиарда евро. Официальное заявление разместили на сайте ЕК.
«Еврокомиссия перевела 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине. Теперь общий объем нашей помощи достиг 83 миллиардов евро», - указали в публикации.
Данные средства выделили из бюджета Евросоюза, который каждый месяц пополняет госбюджет Украины. Это не имеет никакого отношения к траншу в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на поставку оружия ВСУ. Этот вопрос Совет ЕС не может решить с мая из-за вето Греции.
Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что после президентских выборов в США в 2024 году сразу четыре страны могут отказаться от поддержки Украины. В это число входят Венгрия, Греция, Болгария и Польша.
До этого власти Венгрии уже блокировали выделение киевскому режиму 500 миллионов евро на военную помощь из Европейского фонда мира.