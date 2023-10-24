Еврокомиссия перевела Украине очередной транш помощи в 1,5 млн евро

«Еврокомиссия перевела 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине. Теперь общий объем нашей помощи достиг 83 миллиардов евро», - указали в публикации.

Данные средства выделили из бюджета Евросоюза, который каждый месяц пополняет госбюджет Украины. Это не имеет никакого отношения к траншу в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на поставку оружия ВСУ. Этот вопрос Совет ЕС не может решить с мая из-за вето Греции.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что после президентских выборов в США в 2024 году сразу четыре страны могут отказаться от поддержки Украины. В это число входят Венгрия, Греция, Болгария и Польша.

До этого власти Венгрии уже блокировали выделение киевскому режиму 500 миллионов евро на военную помощь из Европейского фонда мира.