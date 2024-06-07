Гуцул уже в четвертый раз приехала в России. Она призналась, что не боится давления от властей Молдавии.

«Сегодня мой народ ждет от меня результатов, которые в период предвыборной кампании были даны. Народ Гагаузии выступает за дружеские отношения с Россией и я действую в интересах своего народа. От наших властей можно ожидать что угодно: Санду действует не по закону, а по своим „хотелкам“. Но что бы ни делала Санду сейчас, мы все равно на правильном пути. <…> Я всегда иду к своей цели и уверена скоро будет еще больше результатов», - отметила она.

Ранее Гуцул рассказывала о попытке молдавских властей задержать ее. По прилете из России ее почти час не выпускали из аэропорта Кишинева.

*ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Ликвидация родины Инициативу Молдавии по объединению с Румынией Гуцул назвала глупой. Она напомнила, что многие страны, наоборот, хотят сохранить идентичность. Но Санду, по словам политика, пытается стереть государство.

«Хотя наша республика появилась раньше, чем Румыния. И когда я слышу, что нам якобы надо объединяться, что у нас румынский язык - это как ликвидация нашей родины. <…> Молдавия должна быть нейтральной и независимой, и если она это теряет, то у гагаузов есть право на внешнее самоопределение. И 98% жителей автономии проголосовали за», - подчеркнула она.

Украинский сценарий Гуцул добавила, что народ пугает помощь от Евросоюза. Власти не занимаются ростом уровня жизни людей, наоборот «сеют раздор и хаос».

«Нам европейскую интеграцию обещают много лет. Когда [президент Молдавии Майя] Санду баллотировалась, она гарантировала пенсии в тысячу евро, рост зарплат, инфраструктуру развитую. Мол, будет чуть ли не Монако. Но мы этого не видим. Нет демократии, свободы слова. Видим только цензуру», - заявила Гуцул.

Евроинтеграция в ущерб Тем более, евроинтеграция - это отказ от семейных ценностей. По словам политика, скоро в стране проведут чуть ли не марш ЛГБТ*.

«Нам такие ценности не нужны, нам нужны свои - чтобы в семье были мама и папа, а не родитель один и родитель два. Идут нападки на религиозные ценности тоже. У нас метрополия разделилась на русскую и бессарабскую», - добавила она.

От антироссийских санкций страдают аграрии и виноделы: им некуда сбывать продукцию. Гуцул подчеркнула, что Гагаузия хочет дружить с Россией и сохранять партнерские отношения.