07 июня 2024, 11:36

«Евроинтеграция нам в ущерб». Молдавия испугалась украинского сценария из-за действий ЕС

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Евроинтеграция пошла в ущерб Молдавии. Стране обещали развитую инфраструктуру, рост зарплат и пенсий, но по факту этого нет, рассказала в интервью 360.ru на ПМЭФ глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.

Гуцул уже в четвертый раз приехала в России. Она призналась, что не боится давления от властей Молдавии.

«Сегодня мой народ ждет от меня результатов, которые в период предвыборной кампании были даны. Народ Гагаузии выступает за дружеские отношения с Россией и я действую в интересах своего народа. От наших властей можно ожидать что угодно: Санду действует не по закону, а по своим „хотелкам“. Но что бы ни делала Санду сейчас, мы все равно на правильном пути. <…> Я всегда иду к своей цели и уверена скоро будет еще больше результатов», - отметила она.

Ранее Гуцул рассказывала о попытке молдавских властей задержать ее. По прилете из России ее почти час не выпускали из аэропорта Кишинева.

*ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Ликвидация родины Инициативу Молдавии по объединению с Румынией Гуцул назвала глупой. Она напомнила, что многие страны, наоборот, хотят сохранить идентичность. Но Санду, по словам политика, пытается стереть государство.

«Хотя наша республика появилась раньше, чем Румыния. И когда я слышу, что нам якобы надо объединяться, что у нас румынский язык - это как ликвидация нашей родины. <…> Молдавия должна быть нейтральной и независимой, и если она это теряет, то у гагаузов есть право на внешнее самоопределение. И 98% жителей автономии проголосовали за», - подчеркнула она.

Украинский сценарий Гуцул добавила, что народ пугает помощь от Евросоюза. Власти не занимаются ростом уровня жизни людей, наоборот «сеют раздор и хаос».

«Нам европейскую интеграцию обещают много лет. Когда [президент Молдавии Майя] Санду баллотировалась, она гарантировала пенсии в тысячу евро, рост зарплат, инфраструктуру развитую. Мол, будет чуть ли не Монако. Но мы этого не видим. Нет демократии, свободы слова. Видим только цензуру», - заявила Гуцул.

Евроинтеграция в ущерб Тем более, евроинтеграция - это отказ от семейных ценностей. По словам политика, скоро в стране проведут чуть ли не марш ЛГБТ*.

«Нам такие ценности не нужны, нам нужны свои - чтобы в семье были мама и папа, а не родитель один и родитель два. Идут нападки на религиозные ценности тоже. У нас метрополия разделилась на русскую и бессарабскую», - добавила она.

От антироссийских санкций страдают аграрии и виноделы: им некуда сбывать продукцию. Гуцул подчеркнула, что Гагаузия хочет дружить с Россией и сохранять партнерские отношения.

Пенсия Военные Молдавия ЛГБТ Россия Евросоюз ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 08:39
Запад планировал поделить Россию на пять частей — Додик
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Коллективный Запад отработал в Югославии план по разделу России на пять частей. Однако президент Владимир Путин раскрыл замысел и защитил интересы своей страны, заявил ТАСС президент Республики Сербской Милорад Додик.

По его словам, 20 лет назад западные страны тренировались на Югославии , чтобы спустя годы провести аналогичную кампанию в России. Додик заявил, что они планировали оккупировать Украину, чтобы максимально приблизиться и разделить страну на части.

«Мы знаем о существовании такого предложения: разделить Россию на пять частей. Они научились так поступать во многих частях мира, и вот, наконец, пришли сюда. Думали, что у них это получится», - сказал он.

Путин, по мнению Додика, заметил эту тенденцию и принял меры. Президент России встал на защиту национальных и государственных интересов. Глава Республики Сербской назвал его богатством русского народа.

О плане Запада поделить Россию Путин заявлял на прошлогодней коллегии Минобороны. По его словам, эту кампанию начали сразу после распада СССР.

Международные отношения Россия Запад Владимир Путин
07 июня 2024, 08:26
Путин указал на восстановительный рост товарооборота с Республикой Сербской
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В объемах торгово-экономической деятельности между Россией и Республикой Сербской Боснии и Герцеговины появился заметный восстановительный рост. Об этом на встрече с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком заявил российский лидер Владимир Путин, его слова привело РИА «Новости».

«Конечно, на этом поприще развития экономики общие объемы торгово-экономической деятельности у нас пока являются скромными, но в 2024 году по сравнению с прошлым годом мы наблюдаем заметный восстановительный рост», - заявил Путин.

Встреч лидеров стран прошла в рамках Петербургского международного экономического форума в четверг, 6 июня.

Ранее Додик пообещал, что Республика Сербская не присоединится к антироссийским санкциям. При этом он признался, что испытывает сильное давление из-за такой однозначной позиции.

Санкции Россия Экономика
07 июня 2024, 07:39
Турция ограничит импорт пшеницы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Власти Турции временно приостановят импорт пшеницы для поддержки своих производителей. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского и лесного хозяйства республики.

В ведомстве отметили, что ограничения вступят в силу 21 июня и продлятся до 15 октября, однако в зависимости от ситуации на рынке сроки могут быть скорректированы.

Турция является вторым по объему покупателем российской пшеницы, больше этой продукции закупает только Египет. Также в топ импортеров входят Пакистан, Бангладеш и Алжир.

По информации «Коммерсанта» в период с июля 2023 года по май 2024 года Россия продала 50,5 миллиона тонн пшеницы, что больше аналогичного периода прошлого сезона на 10 миллионов.

Ранее Турция увидела в БРИКС альтернативу вероятному вступлению в Евросоюз.

Турция Сельское хозяйство
07 июня 2024, 07:34
«Примерно из этой же серии». Мединский сравнил саммит в Швейцарии с Евровидением
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Многие страны не приедут на саммит по Украине в Швейцарии так же, как и не приехали на Евровидение. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил об этом ТАСС.

Журналисты спросили его, имеет ли смысл проводить саммит в заявленном составе - без присутствия многих стран , например, России и Китая. В ответ Мединский сравнил мероприятие близ Люцерна с эстрадным конкурсом.

«Евровидение же проходит, это примерно из этой же серии. Результат будет примерно такой же», - сказал он.

Россию не пригласили на саммит, несмотря на возражения китайских и швейцарских политиков. Лидеры стран СНГ отказались ехать в Швейцарию.

Евровидение-2024 прошло в мае в Швеции. В конкурсе приняли участие около 40 стран. Победитель, певец Немо Меттлер , разбил награду о сцену.

Саммиты Евровидение Швейцария

Новости по теме