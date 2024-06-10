10 июня 2024, 00:30

Евродепутатом от Кипра избрали 24-летнего ютубера

РИА «Новости»
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Киприоты избрали депутатом в Европарламент независимого кандидата — 24-летнего ютубера Фидиаса Панайоту, который согласно экзит-поллами занял третье место. Это стало сюрпризом выборов, сообщила газеты Phileleftheros.

Киприоты избрали депутатом в Европарламент независимого кандидата - 24-летнего ютубера Фидиаса Панайоту, который согласно экзит-поллами занял третье место. Это стало сюрпризом выборов, сообщила газеты Phileleftheros.

Киприоты выбирали шестерых евродепутатов, переизбрав троих и избрав тройку новых представителей. Сам ютубер признался, что до сих пор не может поверить в свою победу, отметив при этом, что вполне осознает масштаб возложенной на него ответственности.

По его словам, его соотечественники поверили в нового человека, поэтому он должен стать образцовым евродепутатом, чтобы «этот путь был открыт для других Фидиасов в будущем».

Ютубер заявил, что не станет присоединяться к какой-то политической группе, а попытается создать свою собственную из других независимых кандидатов. Официально итоги выборов пока еще не подвели. По предварительным расчетам, Панайоту получит от 15,8% до 18,2% голосов.

«Фидиас Панайоту стал большим сюрпризом сегодняшнего голосования», - говорится в публикации.

Издание отметило, что «феномен Фидиаса - кипрский», ему удалось переломить ситуацию, изменить карту выборов, «вызвать политическое землетрясение». Он использовал соцсети по максимуму, не владеет политической речью, не озвучивал политические позиции и цели, но получил голоса избирателей.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла обыски в здании Европарламента по делу о «влиянии России».

Кипр Депутаты Блогеры Европа YouTube Европарламент
09 июня 2024, 23:39
В Белоруссии задержали школьников-взрывателей
РИА «Новости»
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Сотрудники Комитета государственной безопасности Белорусии задержали школьников, занимающихся изготовлением и подрывом самодельных бомб. Об этом сообщил белорусский телеканал ОНТ.

В адрес белорусского КГБ поступил запрос о помощи и содействии от одной из самых мощных западных спецслужб, обнаружившей ряд Telegram-каналов нацистской идеологии и поддерживающих ИГИЛ*. Их создатели учили подписчиков изготовлению взрывчатых веществ.

При проверке выяснилось, что данные отдельных активных участников были зарегистрированы в белорусских городах - Витебске и Могилеве. Причем подрывниками оказались школьники.

«Реакция была мгновенной: фигуранты задержаны, сознались и рассказали, как готовили и взрывали бомбы», - говорится в материале.

По словам одного из задержанных, в этих Telegram-каналах также было «очень много проукраинских постов, люди призывали к ненависти к Российской Федерации и во всем хвалили Запад».

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконных действиях в отношении взрывчатых веществ и приготовлении к акту терроризма. Установлено больше десятка подростков.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали группу из семи человек задержали в Москве по подозрению в организации и участии в экстремистском сообществе.

*ИГИЛ, «Исламское государство», «Дмитровский джамаат» - террористические организации, запрещенные в России.

Белоруссия Взрывы Школьники Оружие
09 июня 2024, 22:43
Макрон объявил о роспуске Национального собрания Франции
РИА «Новости»
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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента и назначении новых выборов. Об этом он сказал во время видеообращения к нации. Его слова привело РИА «Новости».

«Я распускаю этим вечером Национальное собрание. Скоро я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов, первый тур которых состоится 30 июня, второй - 7 июля», - заявил глава государства.

За несколько минут до этого распустить парламент и назначить новые выборы Макрона призвал глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла. По предварительным данным, его партия на выборах в Европарламент набирает 32% голосов, в то время как политический блок самого Макрона получает около 15,4%.

В конце мая парламент Великобритании официально объявил о роспуске. Досрочные выборы пройдут в начале июля, а до тех пор работу обеих палат приостановили. Фактически парламент страны не работает с 24 мая.

Эммануэль Макрон Франция Выборы
09 июня 2024, 22:23
Улитки помешали голосованию на выборах в Бельгии
Freepik
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В Бельгии на выборах в Европарламент и в федеральный парламент страны проблемой для избирателей стали улитки. Об этом сообщил портал DHnet.

По данным издания, последние недели на Бельгию обрушились дожди, что привело к росту числа улиток на улицах. Моллюски стали есть и пачкать повестки, которые приходят избирателям по почте. Такие случаи больше всего зафиксировали в сельской местности и зеленых зонах города.

Жители Бельгии принимают участие в выборах в обязательном порядке. Тех, кто нарушает закон, могут оштрафовать до 80 евро за первый пропуск и до двух тысяч тех, кто не посетил более четырех выборов.

На участки бельгийцев приглашают именной повесткой, которую отправляют накануне. Для голосования нужно прийти на участок, показать повестку и документы, удостоверяющие личность.

Однако, если повестки с дырами и пятнами, то голосовать нельзя. Необходимо получать новую в коммунальном совете. При этом на голосование в Бельгии отводят только шесть часов.

Ранее президентом Исландии избрали бизнесвумен Халлу Тамасдоттир.

Бельгия Законы Выборы
09 июня 2024, 21:25
В Казахстане рассмотрят петицию против пропаганды ЛГБТ
РИА «Новости»
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Министерство культуры и информации Казахстана приняло к рассмотрению народную петицию против пропаганды ЛГБТ*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ* в Республики Казахстан!», опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала более 50 тысяч подписей. Это значит, что теперь ее должно рассмотреть профильное ведомство.

В Министерстве культуры сообщили, что приняли петицию к рассмотрению, и добавили, что по закону срок рассмотрения составляет до 40 рабочих дней с момента регистрации.

«Министерство культуры и информации РК организует деятельность рабочей группы, включающей представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений», - уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в парламент Грузии внесли ряд законов, направленных против ЛГБТ*. Депутаты планируют рассмотреть их до конца весенней сессии. Инициативы предлагают запретить медицинские операции по смене пола, пропаганду ЛГБТ*, митинги и демонстрации в защиту движения.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Казахстан Петиции Законы ЛГБТ

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