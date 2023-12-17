«Антироссийские санкции ЕС провалились и нанесли больший вред гражданам ЕС, чем России. Но власть имущие этого не признают», - заявил Уоллес.

Запад столкнулся с ростом цен на энергоресурсы и скачком инфляции, причиной послужили введенные против РФ санкции и отказ от российских энергоносителей, подчеркнул политик. Промышленность в Европе лишилась конкурентного преимущества , западные страны движутся к деиндустриализации, превращаясь в американских вассалов.

Генеральный директор немецкого сталелитейного концерна предупредил власти Германии о риске лишиться статуса индустриальной державы из-за высоких цен на энергоносители и релокации производства за рубеж. Почти треть немецких компаний предпочла инвестировать за границу, а не расширять производство внутри страны.