Евреям рекомендовали не носить иудейские символы в Мюнхене

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«Будьте внимательны, ведите себя неприметно, избегайте пропалестинских демонстраций и открытого ношения израильских и еврейских символов», - указали в тексте рассылки.

После нападения ХАМАС на Израиль в странах Европы и США прошли массовые акции в поддержку как Израиля, так и палестинцев. Сотни французов устроили акцию в поддержку населения Палестины.

Митинг состоялся вечером 12 октября, на площади Республики в Париже. Демонстранты несли в руках палестинские флаги и плакаты с надписями: «Остановите Израиль!».

Политолог Маис Курбанов рассказал «360», что Израиль обладает ядерным оружием, поэтому развязка в конфликте с Палестиной может быть трагичной.