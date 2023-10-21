Эвакуировать раненых через КПП «Рафах» пока не будут
Пока нет договоренности об эвакуации раненых мирных жителей через КПП «Рафах» на границе Египта и палестинского анклава. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на Красный Полумесяц.
«До настоящего времени соглашение об эвакуации раненых и [пациентов] в критическом состоянии не было достигнуто», - указали в организации.
Представители палестинского Красного Полумесяца пожаловались на то, что через КПП не допустили к отправке в сектор Газа бензовозы с топливом. Бензин нужен жителям в качестве топлива для генераторов, так как из-за обстрелов многие районы лишились электроснабжения. Кроме того, палестинцы испытывают недостаток продуктов и воды, а больницы нуждаются в лекарственных средствах, чтобы обеспечить уход за ранеными.
Через границу с Египтом стали ездить грузовики с гуманитарной помощью, волонтеры передают жителям сектора Газа продовольствие и медикаменты. Красный Полумесяц зафиксировал отправку в палестинский анклав только 20 машин с грузами.