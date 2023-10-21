Эвакуировать раненых через КПП «Рафах» пока не будут

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«До настоящего времени соглашение об эвакуации раненых и [пациентов] в критическом состоянии не было достигнуто», - указали в организации.

Представители палестинского Красного Полумесяца пожаловались на то, что через КПП не допустили к отправке в сектор Газа бензовозы с топливом. Бензин нужен жителям в качестве топлива для генераторов, так как из-за обстрелов многие районы лишились электроснабжения. Кроме того, палестинцы испытывают недостаток продуктов и воды, а больницы нуждаются в лекарственных средствах, чтобы обеспечить уход за ранеными.

Через границу с Египтом стали ездить грузовики с гуманитарной помощью, волонтеры передают жителям сектора Газа продовольствие и медикаменты. Красный Полумесяц зафиксировал отправку в палестинский анклав только 20 машин с грузами.