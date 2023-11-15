Эвакуированных из сектора Газа 40 россиян доставят в Москву 16 ноября

Он уточнил, что в расположение отечественных медиков из сектора Газа прибыли 40 россиян. Среди них - 16 детей и беременная женщина. Специалисты осмотрели всех соотечественников.

«Все 40 человек допущены к перелету в Москву. Состояние их оценивается как удовлетворительное», - подчеркнул он.

Кузнецов добавил, что их должны доставить в Москву 16 ноября.

Накануне из Египта вылетел самолет МЧС со второй группой эвакуированных из Газы россиян. На борту находились 98 человек. Перед отправкой они прошли все необходимые процедуры в оперативном штабе российских спасателей в Каире.

В ночь на понедельник, 13 ноября, из анклава эвакуировали первую группу россиян. Их направили расположение оперштаба в Каире. Вечером того же дня борт МЧС доставил 70 россиян в аэропорт Домодедово.