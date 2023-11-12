Эвакуированных из Газы в Египет россиян отправили в Каир

В ведомстве уточнили, что в воскресенье, 12 ноября, через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на юге Газы в Египет попали 70 россиян, в том числе 28 детей.

В оперативном штабе в Каире люди получат медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, там же они смогут оформить необходимые документы. На всем пути до города их сопроводят медики и психологи министерства. Также сотрудники обеспечат эвакуированных водой и питанием.

Сегодня прошел первый день эвакуации из сектора Газа включенных в списки россиян. Как сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, общее число желающих покинуть палестинскую территорию превысило тысячу человек, среди которых 300 детей.

Прошедшую неделю российские дипломаты и сотрудники МЧС согласовывали порядок и маршрут по выходу людей из сектора Газа. Ранее эвакуированные заявили, что провели под бомбежками более 30 дней. При этом взрослые отметили, что многие дети заболели из-за некачественной воды.

Заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президент по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что эвакуация россиян из Газы в Египет займет около трех дней. Но окончательно все зависит от пропускной способности пункта «Рафах».