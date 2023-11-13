Эвакуированные из сектора Газа россияне приехали в Каир

Уже в понедельник утром, 13 ноября, эвакуированных россиян планируют отправить в Москву. Об этом написал ТАСС со ссылкой на советника главы МЧС России Даниила Мартынова.

«Завтра в 10:00 мы выезжаем в аэропорт Каира, где нас ждет самолет в Москву», - уточнил он.

В воскресенье, 12 ноября, из Газы в Египет попали 70 россиян , в том числе 28 детей. В оперативном штабе в Каире люди смогут получить медицинскую и психологическую помощь и оформить необходимые документы. Сотрудники МЧС обеспечили эвакуированных граждан водой и питанием.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в эвакуационные списки из Газы записались более тысячи человек , среди них 300 детей.