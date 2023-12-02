Эвакуацию россиян из сектора Газа возобновили
Эвакуацию россиян и их родственников из сектора Газа возобновили 2 декабря. Об этом сообщили в представительстве России при палестинской национальной администрации.
«Процесс проходит на фоне вновь начавшихся накануне после недельного затишья боевых действий», - передали в представительстве.
Пока вывоз граждан осложнен из-за ударов, которые наносят израильские военные по всей территории палестинского анклава и районам возле КПП «Рафах». За последние сутки погибли более 200 человек, в том числе гражданин России Маджед Хассуна.
«Верифицировать этот факт мы пока не можем. Отметим, что М. Хассуна не значится в списках на эвакуацию», - добавили в пресс-службе.