Эвакуацию россиян из сектора Газа пообещали не останавливать

«Можно говорить о том, что эвакуация продлится столько, сколько это необходимо», - заявила она.

Список желающих выехать из сектора Газа, по словам Зариповой, пополняется каждый день. Она сказала, что эта работа не привязана к гуманитарным паузам или перемирию, ее продолжили при участии российского представительства.

Собеседница агентства заявила, что о жертвах среди россиян или граждан стран СНГ дипломатам ничего не известно.

Эвакуацию мирных жителей организовали через КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом. В Россию вывезли более 550 человек , в том числе 28 - в ночь на 22 ноября.

«Известия» сообщили, что Израиль и движение ХАМАС договорились о четырехдневном прекращении огня и освобождении части заложников в обмен на заключенных палестинцев.