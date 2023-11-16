Эвакуацию россиян из Газы смогут завершить в ближайшие пару дней

«Все, кто желает [эвакуироваться], уже в наших списках. Надеюсь, что этот процесс будет завершен в ближайшие буквально два, максимум три дня», - отметил дипломат.

Эвакуация россиян стартовала 12 ноября. На следующий день самолет с 70 соотечественниками прилетел в аэропорт Домодедово. На данный момент эвакуировать удалось уже свыше 300 человек, из них 168 доставили в Россию. Только 15 ноября из палестинского анклава выбрались более 100 граждан России. Сегодня стало известно, что заявки подали еще 150 человек.

Операцию по эвакуации организовало МЧС России совместно с дипломатами. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов поблагодарил посла Египта в Москве Назиху Нагари за помощь в освобождении жителей из сектора Газа.