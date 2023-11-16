16 ноября 2023, 14:06

Эвакуацию россиян из Газы смогут завершить в ближайшие пару дней

РИА «Новости»
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Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил надежду на то, что всех россиян вывезут из сектора Газа в ближайшие пару дней. Он дал соответствующий комментарий каналу «Звезда».

«Все, кто желает [эвакуироваться], уже в наших списках. Надеюсь, что этот процесс будет завершен в ближайшие буквально два, максимум три дня», - отметил дипломат.

Эвакуация россиян стартовала 12 ноября. На следующий день самолет с 70 соотечественниками прилетел в аэропорт Домодедово. На данный момент эвакуировать удалось уже свыше 300 человек, из них 168 доставили в Россию. Только 15 ноября из палестинского анклава выбрались более 100 граждан России. Сегодня стало известно, что заявки подали еще 150 человек.

Операцию по эвакуации организовало МЧС России совместно с дипломатами. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов поблагодарил посла Египта в Москве Назиху Нагари за помощь в освобождении жителей из сектора Газа.

Израиль Эвакуации Конфликт Израиля и Палестины Палестина
16 ноября 2023, 14:03
Армении в 2022 году передавали предложения ОДКБ по стабилизации обстановки на границе с Азербайджаном
РИА «Новости»
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Армения еще в 2022 году получила разработанные Организацией Договора о коллективной безопасности меры по стабилизации обстановки в зоне конфликта с Азербайджаном. Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявил на брифинге, что их так и не одобрили. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Что касается кавказского региона - были предложены меры еще в прошлом году. <…> По ряду различных причин обсуждение идет до настоящего времени», - сказал он.

Предложения ОДКБ выработали, по словам Анатолия Сидорова, после долгих обсуждений. Делегации объединенного штаба и секретариата ОДКБ побывали в Армении, отправили отчет главам государств, министрам обороны и иностранных дел, секретарям совбезов. Результаты проанализировали и составили список мер для стабилизации обстановки в регионе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что готов подписать мирное соглашение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал тему карабахского конфликта закрытой и заявил о нежелании снова воевать с соседним государством.

Армения Обострение в Нагорном Карабахе ОДКБ Нагорный Карабах
16 ноября 2023, 13:30
Молдавия не выполнила ни одной договоренности с «Газпромом» за два года
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Молдавия не выполнила ни одной договоренности с «Газпромом», которые удалось достичь в 2021 году. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Он констатировал, что представители «Газпрома» приняли все предложения, озвученные вице-премьером Молдавии Андреем Спыну. Стороны подписали протокол. С тех пор компания не раз демонстрировала готовность учитывать интересы молдавской стороны в партнерстве в газовой сфере.

«По факту же ни одна договоренность молдавскими властями не выполнена», - указал Галузин.

В отчете по аудиту исторической задолженности Молдавия заявляет о «фактическом отсутствии долга», однако документ не отвечает международным стандартам и требованиям независимости проверки, добавил замминистра. По его словам, содержащиеся в отчете выводы «не могут влиять на размер и обоснованность долга». Наличие такового подтверждается как документально, так и решениями международного арбитража, подчеркнул Галузин.

Он добавил, что мнение президента Молдавии Майи Санду, которую обеспокоил отказ «Газпрома» принять отчет, ничего не изменит.

Газ Молдавия МИД РФ Газпром
16 ноября 2023, 13:29
Президент Израиля признался, что смерти палестинцев «разбивают ему сердце»
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Гибель палестинцев «разбивает сердце», но приоритетом для Израиля является защита своих граждан. Об этом газете Financial Times заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог.

«Меня волнуют смерти палестинцев… это разбивает мне сердце. Но я никогда не забываю, что первоочередным для меня является [обеспечение] безопасности для защиты нашего народа», - отметил он.

В интервью изданию президент страны сообщил , что ЦАХАЛ делает все возможное, чтобы уменьшить число жертв среди населения при проведении военных операций около больниц в секторе Газа. По его словам, Израиль старается «защитить мирных жителей анклава».

Герцог добавил, что из-за сложившейся ситуации государству пришлось оставить в Газе «мощные силы». Он раскритиковал идею об уходе израильской армии из региона, потому что в таком случае некому будет взять на себя управление. Он призвал обдумать решение этого вопроса и предположил, что США и приграничные с анклавом государства смогут помочь в этой ситуации.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
16 ноября 2023, 12:28
Украинская компания предъявила иск к России о возмещении «имущественного ущерба»
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Украинская компания «ДКМ Мерчантс IНK» предъявила иск к России по делу о возмещении «имущественного ущерба». Судебное заседание состоится в Николаеве. Информация появилась на сайте арбитражного суда страны.

«Хозяйственный суд Николаевской области уведомляет Российскую Федерацию как ответчика о том, что <…> будет открыто производство по делу <…> по иску компании „ДКМ Мерчантс INK“ <…> по возмещению имущественного ущерба», - отмечается в заявлении.

Дело будут рассматривать по правилам общего искового производства. Иск подали 3 апреля. Рассмотрение назначили на 1 декабря 2023 года. Фамилия судьи - Ржепецкий.

О том, почему Россия должна возместить компании ущерб, как и о самой этой компании, сведений нет.

Суд Россия Украина Николаев

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