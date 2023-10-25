Эвакуацию из сектора Газа запросили свыше 400 россиян
В список желающих эвакуироваться из сектора Газа включили свыше 700 граждан СНГ и их родственников, в том числе более 400 россиян. Маршрут и дату их вывоза пока не утвердили, сообщила РИА «Новости» дипмиссия России в Палестине.
По подсчетам дипломатов, в списки на эвакуацию внесли более 700 имен граждан Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана и их родственников. Большинство пожелавших выехать - россияне, свыше 400 человек.
«Эвакуация в проработке. О маршрутах и датах говорить преждевременно», - сказал представитель миссии.
Списки россиян, желающих уехать из сектора Газа , начали составлять на следующий день после нападения палестинского движения ХАМАС на юг Израиля и нанесения ответных ударов ЦАХАЛ.
Израильский офицер рассказал, что среди них много женщин и детей. В Евросоюзе призвали не превращать мирных жителей анклава в живой щит для боевиков.