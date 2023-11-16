16 ноября 2023, 07:34

Эвакуацию из сектора Газа запросили еще 150 россиян

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Список на эвакуацию из сектора Газа пополнился именами еще 150 россиян. Они смогут уехать 16 ноября, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В эвакуационный штаб российской миссии поступают новые данные о наших гражданах. Так, уже установлено, что еще 150 человек смогут завтра покинуть территорию сектора Газа и пересечь границу», - объявил он.

Из зоны боевых действий 15 ноября по российскому списку вывезли 107 человек, в том числе, по словам Рамзана Кадырова, 43 гражданина Белоруссии. Он заявил, что их жизнь и здоровье теперь вне опасности. Эвакуированных отправили в Каир на спецборт МЧС России.

Рамзан Кадыров предупредил, что оперативный штаб продолжит работу до тех пор, пока из сектора Газа не вывезут всех россиян. Наряду со спасателями помощь оказывают медики, дипломаты и психологи.

Совбез ООН призвал Израиль и Палестину открыть гуманитарные коридоры, эвакуировать детей и обеспечить поставку помощи. Члены организации приняли резолюцию Мальты и отклонили предложение России призвать стороны к прекращению огня.

Рамзан Кадыров Конфликт Израиля и Палестины
16 ноября 2023, 07:44
Сенат США одобрил правительственный бюджет без помощи Украине
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Члены конгресса приняли закон о временном бюджете правительства США без финансирования помощи Украине. Большинство сенаторов вслед за палатой представителей проголосовали за него, сообщил телеканал CNN.

Голосование за законопроект, призванный сохранить работу правительства, прошло 15 ноября. Сенат принял его 87 голосами против 11.

Палата представителей одобрила его 14 ноября, и теперь документ отправят на подпись президенту США Джо Байдену.

Предложенный спикером конгресса Майком Джонсоном план финансирования правительства - двухэтапный и временный. Срок предыдущего государственного финансирования истечет 17 ноября. До января продлят финансирование приоритетных программ и ведомств, связанных с военным строительством, транспортом, поддержкой ветеранов, жилищной политикой и энергетикой, до февраля - всех остальных расходов. В проект не включили выделение денег на помощь Израилю и Украине.

По информации телеканала, конгрессмены не смогли согласовать бюджет на весь год из-за разногласий по поводу статей расходов.

США Конгресс США Украина Джо Байден
16 ноября 2023, 06:39
Совбез ООН принял резолюцию Мальты по конфликту в секторе Газа
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Резолюцию Мальты по палестино-израильскому конфликту одобрили 12 стран Совбеза ООН. Они призвали стороны соблюдать международное право и заботиться о безопасности мирных жителей, сообщили «Известия».

Заседание прошло 15 ноября. Резолюцию Мальты поддержали 12 стран, против нее выступили три государства - США, Великобритания и Россия. Последняя предлагала дополнение с призывом остановить огонь и объявить перемирие, но его отклонили.

Совбез ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать нормы международного права, в том числе гуманитарного, и обеспечивать безопасность гражданских. Акцент в резолюции сделали на защите детей, например, обеспечении эвакуации больных или пострадавших детей вместе с опекунами. Страны предложили создать в секторе Газа коридоры и объявить гуманитарные паузы.

ООН обвинила Израиль в военных преступлениях, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху их не признал. Он заявил, что ЦАХАЛ не нарушал норм международного права , и назвал жертвы среди мирных жителей сектора Газа сопутствующим ущербом.

Дети ООН Конфликт Израиля и Палестины
16 ноября 2023, 06:23
После двусторонних переговоров Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
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Председатель КНР Си Цзиньпин возглавил страну, чье административно-политическое устройство отличается от американского. По этой причине президент США Джо Байден назвал его диктатором. Он заявил об этом на брифинге после двусторонних переговоров в Сан-Франциско, сообщили «Известия».

«Он им является. Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей», - сказал американский лидер.

Джо Байден раскрыл журналистам темы, которые обсудил с китайским коллегой. Это мировые и региональные проблемы, в том числе кризис на Ближнем Востоке и Украине, соблюдение прав человека, действия КНР в Южно-Китайском море и задержание американских граждан.

Он заявил, что США продолжат конкурировать с Китаем, но так, чтобы это соперничество не вылилось в открытый конфликт. Джо Байден рассказал о планах работать сообща в тех областях, где пересеклись интересы обеих стран.

Переговоры лидеров прошли в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Си Цзиньпин назвал вопрос Тайваня самым важным для развития отношений с США и призвал прекратить вооружать его.

США Международные отношения Переговоры Китай Си Цзиньпин Джо Байден
16 ноября 2023, 05:48
Американских военных отправят умирать в Европу в случае прекращения помощи Украине — сенатор Рид
Pxhere
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После прекращения поддержки Украины со стороны США в случае обострения конфликта американских военных могут отправить выполнять боевые задачи в Восточной Европе. Об этом сообщил сенатор Джек Рид в ходе дебатов по вопросу помощи украинской стороне.

«Если мы не сможем поддержать Украину финансированием и оборудованием, то более вероятно, что молодые американские военнослужащие будут призваны воевать и, возможно, умрут и будут страдать в Восточной Европе», - сказал он.

Рид отметил, что при прекращении помощи киевскому режиму последствия конфликта ощутят «далеко за пределами Украины». Политик также заявил об опасении, что Россия решит атаковать союзников США и НАТО после удачно проведенной специальной военной операции.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен «замораживать» конфликт. По его словам, ситуацию необходимо решить , а временная приостановка будет означать потери для его страны, которые сохранятся на долгие годы.

США Военные Украина

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