По словам Марочко, который располагает сведениями от собственных источников, украинцы вывозят оборудование с небольших предприятий, где ремонтировали технику, собирали беспилотники. Все это происходит в ночное время суток, чтобы не привлекать внимание.

Украинские предприятия военно-промышленного комплекса Украины не раз становились целью российских военных в Харькове и его окрестностях. В США считают, что солдаты ВСУ отступят в ближайшие несколько недель , поскольку украинская ПВО не справляется.