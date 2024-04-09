09 апреля 2024, 07:49

Эвакуация предприятий началась в Харькове

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Оборудование и комплектующие начали вывозить с предприятий ВПК в Харькове. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

По словам Марочко, который располагает сведениями от собственных источников, украинцы вывозят оборудование с небольших предприятий, где ремонтировали технику, собирали беспилотники. Все это происходит в ночное время суток, чтобы не привлекать внимание.

Украинские предприятия военно-промышленного комплекса Украины не раз становились целью российских военных в Харькове и его окрестностях. В США считают, что солдаты ВСУ отступят в ближайшие несколько недель , поскольку украинская ПВО не справляется.

Эвакуации Харьков
09 апреля 2024, 06:54
Макрон напомнил Вучичу о статусе Сербии и посоветовал сверять свои решения с ЕС
РИА «Новости»
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Сербии следовало подтвердить свой статус кандидата в члены Евросоюза и начать согласовывать внешнеполитические решения с будущими союзниками. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об этом на пресс-конференции с сербским президентом Александром Вучичем в Париже, сообщило РИА «Новости».

Он напомнил, что Сербия претендовала на членство в Евросоюзе. Эммануэль Макрон сказал, что ее примут, но важно подтвердить свое намерение и двигаться вместе, несмотря на «превратности».

«Это стратегический выбор, который важно вновь подтвердить… <…> Важно, чтобы Сербия продолжала реализовывать этот выбор, в частности, путем более тесного согласования наших решений во внешней политике», - сказал он.

Александр Вучич в марте предупредил в соцсетях об угрозе национальным интересам Сербии и Республике Сербской. Позднее он уточнил, что имел ввиду резолюцию Генассамблеи ООН о геноциде в Сребренице и прием республики Косово в Совет Европы.

Дипломатия Эммануэль Макрон Сербия Международные отношения Евросоюз Франция
09 апреля 2024, 04:51
В Италии арестовали предполагаемого члена ИГ из Таджикистана
Freepik
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В Италии арестовали гражданина Таджикистана, объявленного в розыск по обвинению в участии в ИГ*. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на пресс-службу итальянской полиции.

Мужчину задержали в римском аэропорту Фьюмичино. По информации агентства, на него был выдан международный ордер на арест в целях экстрадиции после того, как в 2014 году он вступил в ряды боевиков «Исламского государства»* и отправился воевать в Сирию.

Уроженец Таджикистана скрывался от правоохранителей, используя различные псевдонимы и даты рождения. Он притворялся то гражданином Киргизии, то Узбекистана, то Украины.

До этого стало известно, что Турция ввела визовый режим для граждан Таджикистана с 20 апреля. В начале месяца турецкие правоохранители задержали в стране двух подозреваемых в подготовке теракта от ИГ *.

Ранее российские и турецкие силовики сверили информацию об участниках теракта на подмосковный «Крокус Сити Холл» , в частности, уточнив данные о связях боевиков с ИГ*.

*ИГ, «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

Италия Терроризм Аресты Полиция Таджикистан
09 апреля 2024, 02:56
Закопанный заживо младенец провел шесть часов под землей
Freepik
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Жительница Ганы заживо закопала новорожденного ребенка в саду. Младенца успели спасти, но он находился под землей несколько часов, сообщило Daily Mail.

По данным издания, 23-летняя девушка родила ребенка дома, но решила от него избавиться и закопать в саду. Новорожденного нашли родственники, он успел провести под землей около шести часов.

Врачи госпитализировали девочку. При осмотре на ее теле нашли синяки и царапины. Через неделю ребенка выписали из больницы и передали бабушке.

Полицейские задержали мать новорожденной и поместили в психиатрическую лечебницу. Сейчас устанавливаются причины, побудившие ее закопать дочь заживо.

Ранее тело новорожденной девочки нашли работники мусорного полигона в Волгоградской области. Страшную находку сделали во время сортировки бытовых отходов.

В Бразилии пожилая женщина скончалась после того, как врачи обнаружили в ее животе окаменелый плод. Бразильянка носила его в себе в течение 56 лет.

Дети Врачи Женщины
09 апреля 2024, 00:22
Украинские активисты пытались сорвать премьеру фильма про Донбасс в Риме
РИА «Новости»
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Украинские активисты националистического толка пытались сорвать премьеру документального фильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» в Риме. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«„Активисты“ столпились у входа в кинотеатр с русофобскими плакатами, периодически выкрикивая всем известный лозунг», - написала журналистка.

По словам Симоньян, несмотря на провокацию, в зале был аншлаг: итальянцам было интересно узнать правду о Донбассе, Майдане и причинах начала СВО. Это была первый показ документального фильма в Евросоюзе. Создатели запланировали показы еще в трех городах Италии.

В воскресенье, 7 апреля, в Риме прошла премьера документального фильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра». Зал на 150 человек был полон. Показ фильма задержался на 15-20 минут из-за пикета, который устроила у кинотеатра группа националистически настроенных украинцев.

Италия Фильмы Премьеры Донбасс Евросоюз Майдан

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