Euroclear приостановил разблокировку активов россиян после санкций
После новых антироссийских санкций бельгийский депозитарий Euroclear приостановил работу с активами, имеющими отношение к НРД. Это приостановило процесс разблокировки активов россиян, сообщил РБК.
«До дальнейшего уведомления процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены», - сообщила компания Euroclear клиентам.
Сейчас специалисты анализируем влияние санкций в отношении Национального расчетного депозитария на Euroclear Bank.
Евросоюз планировал с помощью санкций против НРД подорвать экономику России еще вначале 2024 года. Но ограничения не сработали, потому что в стране есть и другие платежные системы, которые смогли взять на себя часть функций.
Минфин США 12 июня ввел санкции против Мосбиржи и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. После этого площадка сообщила о прекращении торгов долларами и евро.