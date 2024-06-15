Euroclear приостановил разблокировку активов россиян после санкций

«До дальнейшего уведомления процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены», - сообщила компания Euroclear клиентам.

Сейчас специалисты анализируем влияние санкций в отношении Национального расчетного депозитария на Euroclear Bank.

Евросоюз планировал с помощью санкций против НРД подорвать экономику России еще вначале 2024 года. Но ограничения не сработали, потому что в стране есть и другие платежные системы, которые смогли взять на себя часть функций.

Минфин США 12 июня ввел санкции против Мосбиржи и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. После этого площадка сообщила о прекращении торгов долларами и евро.