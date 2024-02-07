«Это войдет в историю». Карлсон записал с Путиным двухчасовое интервью

Федеральное агентство по рыболовству России предложило минсельхозу Японии помощь по спасению косаток, застрявших во льдах возле острова Хоккайдо. В пресс-службе ведомства отметили, что у российских специалистов достаточно компетенций и знаний.

«Росрыболовство и Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии обладают достаточными собственными компетенциями и знаниями, чтобы спасти застрявших во льдах млекопитающих, занесенных в Красную книгу», - передали в министерстве.

Стая косаток в проливе Немуро, разделяющем Хоккайдо и российский Кунашир, оказалась зажатой между льдинами. Местные спасатели не могли помочь животным, а у российских моряков не было полномочий проводить операцию в японских водах.

Российские активисты забили тревогу из-за критической ситуации с косатками. Волонтеры подчеркнули, что власти Японии не предпринимают никаких усилий для вызволения животных из ледяного плена. Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась, что после ситуации с хищниками неизвестно куда пропали экологи, и никто не бьет в набат.

Ранее японское информационное агентство Kyodo News сообщило, что косатки, возможно, могли выбраться. Трещины в дрейфующем льду открываются, поэтому животные, вероятно, уплыли. Но пока эта информация официально не подтверждена.