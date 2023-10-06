«Это сложное время». Лидер Узбекистана заявил о необходимости кооперироваться с Россией
Узбекистану сейчас особенно важно сотрудничать с Россией, партнерство дает хорошие результаты. Об этом сообщил лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«У нас серьезные намерения в кооперации с Россией, потому что в это сложное время нам надо кооперироваться», - процитировал Мирзиеева ТАСС.
Сотрудничество идет в разных направлениях, отметил узбекский лидер.
Он впервые прибыл в Россию в качестве президента. Ранее анонсировались переговоры с президентом Владимиром Путиным и Мишустиным. Во время встречи Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что этот визит «откроет новую страницу в развитии дружеских, партнерских и союзнических отношений» двух стран. Он также констатировал заинтересованность России в углублении сотрудничества и рассказал об увеличении товарооборота между РФ и Узбекистаном, развитии инвестиционного партнерства, реализации крупных совместных проектов в энергетике, аграрной сфере, транспортной инфраструктуре.