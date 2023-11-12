Это поражение. СМИ раскрыли мощный удар по США со стороны Украины

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«Признание командующим ВСУ Залужным тупиковой ситуации на фронте, а также регулярные провалы украинской армии стали выигрышными для Китая и тяжелым ударом по стратегическим позициям США», - отметили авторы статьи.

Журналисты добавили, что для Цзиньпина провал контрнаступление украинских войск станет мощным козырем в руках - главы государств заговорят на эту тему.

Еще одним преимуществом председателя КНР в материале назвали конфликт между Израилем и Палестиной.

«Спровоцированная война в Газе дала Китаю возможность свободно действовать в качестве фактического лидера Глобального Юга в оппозиции Израилю, который тесно сотрудничает с США», - добавили они.

Ранее СМИ сообщили, что Байден запланировал провести с Цзиньпином «жесткий разговор» об американо-китайских отношениях.