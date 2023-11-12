Это поражение. СМИ раскрыли мощный удар по США со стороны Украины
Украинские власти серьезно подставили американского президента Джо Байдена перед его встречей с китайским лидером Си Цзиньпином в ноябре. Об этом сообщило издание Asia Times.
«Признание командующим ВСУ Залужным тупиковой ситуации на фронте, а также регулярные провалы украинской армии стали выигрышными для Китая и тяжелым ударом по стратегическим позициям США», - отметили авторы статьи.
Журналисты добавили, что для Цзиньпина провал контрнаступление украинских войск станет мощным козырем в руках - главы государств заговорят на эту тему.
Еще одним преимуществом председателя КНР в материале назвали конфликт между Израилем и Палестиной.
«Спровоцированная война в Газе дала Китаю возможность свободно действовать в качестве фактического лидера Глобального Юга в оппозиции Израилю, который тесно сотрудничает с США», - добавили они.
Ранее СМИ сообщили, что Байден запланировал провести с Цзиньпином «жесткий разговор» об американо-китайских отношениях.