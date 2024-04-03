03 апреля 2024, 05:15

«Это ошибка». ЦАХАЛ прокомментировал смерть семи сотрудников WCK из-за удара по Газе

Unsplash
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Израильская армия (ЦАХАЛ) отчиталась перед начальником Генштаба о происшествии после авиаудара по сектору Газа, где погибли семь работников благотворительной организации World Central Kitchen (WCK). Слова главы Генерального штаба подполковника Герци Халеви привела газета «Известия».

«Удар не был нанесен с намерением причинить вред гуманитарным работникам. Это была ошибка, которая последовала за неправильной идентификацией ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было случиться», - написал он.

Ранее семь сотрудников WCK погибли из-за удара ЦАХАЛ по их конвою. В этот момент они покидали склад после того, как разгрузили партию в 100 тонн продовольствия.

Работники ехали на трех автомобилях, заранее согласовав свои передвижения с армией еврейского государства. Среди умерших есть граждане Польши, Великобритании, Австралии, Палестины и человек с двойным гражданством - США и Канады.

Как отметила генеральный директор WCK Эрин Гор, атака на гуманитарную организацию «непростительна». World Central Kitchen прекратила работать в регионе.

США Великобритания Газ Канада Польша Армия
03 апреля 2024, 05:29
Крупнейший производитель чипов начал эвакуировать заводы на Тайване
Freepik
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Ведущий тайваньский производитель полупроводников TSMC начал эвакуацию заводской площади на острове в связи с масштабным землетрясением. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«TSMC эвакуировала заводские площади после того, как крупное землетрясение в среду потрясло ее родной остров, поставив под угрозу производство крупнейшего в мире производителя передовых чипов», - сказано в публикации.

Авторы статьи отметили, что организация еще не оценивала масштаб причиненного ущерба. По информации журналистов, компания ведет сотрудничество с Apple и Nvidia. Даже самые небольшие вибрации могут испортить целые партии полупроводников, которые создают с аккуратной точностью.

После сильных подземных толчков на Тайване некоторые здания в городе Хуалянь обрушились. За первым землетрясением с магнитудой 7,5 случилось еще несколько толчков магнитудой от 5,4 до 3,9.

Apple Землетрясения Заводы Эвакуации Тайвань
03 апреля 2024, 03:58
Трехметровое цунами дошло до Японии после землетрясения в Тайване
Freepik
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Цунами высотой три метра дошло до побережья японского острова Енагуни после сильного землетрясения магнитудой 7,5 у восточных берегов Тайваня. Об этом сообщил рассказали на телеканале NHK.

В публикации жителей региона призвали срочно эвакуироваться.

«Эвакуируйтесь как можно быстрее. Возможны неоднократные удары волн. Оставайтесь в эвакуации до отмены всех предупреждений», - сказано в сообщении.

Землетрясения Япония Тайвань
03 апреля 2024, 03:33
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло около Тайваня
РИА «Новости»
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Землетрясение магнитудой 7,5 произошло около Тайваня, на японских островах Окинава и Мияко объявили угрозу цунами. О подземных толчках стало известно из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло около Тайваня, на японских островах Окинава и Мияко объявили угрозу цунами. О подземных толчках стало известно из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра ( EMSC ).

По информации сейсмологов, эпицентр находился на глубине 20 километров под водой. Землетрясение произошло в 08:58 по времени Японии (02:58 по московскому).

После землетрясения на японских островах Окинава, Мияко и островной группы Яэяма объявили угрозу цунами. Местные эксперты предположили, что высота приливной волны может достигать трех метров.

Через 13 минут после первого землетрясения произошли повторные толчки магнитудой 6,6. Эпицентр определили на глубине 10 километров.

В конце марта в Грузии зафиксировали три землетрясения в один день. Толчки были магнитудой 4,8, 4,2 и 4, сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга.

Землетрясения Япония Тайвань
03 апреля 2024, 02:07
США заявили, что якобы предупредили Россию об угрозе теракта в «Крокусе» за несколько недель
Телеканал «360»
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Власти США якобы предупредили российскую сторону о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» более чем за две недели. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на анонимных американских чиновников.

«Более чем за две недели до кровавой атаки террористов в пригороде Москвы власти США сообщали российским чиновникам, что популярный концертный зал „Крокус Сити Холл“ был потенциальной целью», - написали авторы статьи.

Решение властей США не оказывать помощь России в связи с терактом в «Крокусе» указало на их аморальность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее дипломат отметила, что Соединенные Штаты должны помнить, как попытались связать теракт с ИГ*. Захарова подчеркнула, что террористы хотели скрыться на Украине, которую 10 лет превращали в центр распространения терроризма в Европе.

*ИГ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая группировка.

США Россия Теракт в «Крокусе»

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