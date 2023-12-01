«Это невозможно». Жена Зеленского выступила против его переизбрания на пост президента

«Это невозможно», - подчеркнула супруга украинского лидера, указав на необходимость «придумать что-то новое».

Зеленский ранее заявил, что большинство украинцев выступило против проведения президентских выборов в сложившихся условиях. Он добавил, что работа главы государства - очень сложная, но не может представить свой уход. По словам украинского лидера, это было бы неправильно и несправедливо.

Депутаты Верховной рады накануне утвердили декларацию о недопустимости голосования в условиях военного положения. Документ подписали представители всех групп и фракций парламента Украины.

В 2024 году в стране не будет никаких выборов : ни президентских, ни парламентских, ни местных. Такое заявление сделал депутат Давид Арахамия.