«Это не секрет». Германия вступила на путь решительной конфронтации с Россией

«Германия встала на путь конфронтации с Россией - это не секрет. В этом плане здесь какой-то новизны нет», - добавил официальный представитель Кремля.

Агентство DPA со ссылкой на главу территориального командования Бундесвера генерал-лейтенанта Андре Бодемана сообщило, что немецкие власти до апреля представят первый после окончания холодной войны план обороны. В нем пропишут действия сил безопасности, промышленности и организаций.

Ранее Песков прокомментировал военные учения НАТО у границ России. Официальный представитель Кремля отметил, что РФ знает, в пику кому эти мероприятия проводятся.

Также пресс-секретарь президента России высказался на тему гипотетического конфликта стран ЕС с Россией. Он отметил, что европейцы всегда были склонны к поискам внешнего врага, сообщал сайт kp.ru.