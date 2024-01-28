«Это не было политическим заявлением». Итальянский футболист объяснил видео с Байденом и Путиным

На кадрах можно было увидеть, как российский лидер стоит под дождем без зонта во время церемонии в честь павших воинов. При этом американский президент на аналогичном мероприятии в США поглядывает на часы. Позже Балотелли удалил видеоролик.

«Это не было политическим заявлением и касалось только уважения к погибшим. Перестаньте ныть и поймите то, что я хотел донести», - написал футболист.

Известный американский журналист Сеймур Херш ранее рассказал о растущем в мире недовольстве Байденом и уважении к Путину. По словам представителя СМИ, президент США оказался среди самых непопулярных лидеров наряду с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским. Их все больше осуждают в большей части мира.