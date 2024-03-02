«Это не блеф». Экс-аналитик ЦРУ призвал страны НАТО прислушаться к Путину

«Он не забывает, где был вчера. Каждое слово, которое он произносит, имеет глубокий смысл. Если Путин что-то говорит, это точно не блеф, он не игрок в покер», - заявил аналитик.

Бывший разведчик напомнил, что Путин не раз предупреждал западные страны об опасности военного освоения Украины, но американцы и европейцы проигнорировали его слова. И теперь сложилась такая ситуация, что процессу демилитаризации подвергается не только украинское государство, но и Североатлантический альянс.

По словам Джонсона, российский лидер показал, что НАТО уже превратилось в «черную дыру», альянса фактически уже не существует.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к диалогу с США по вопросу стратегической стабильности, но прекрасно осознает, что имеет дело с государством, чьи политика нам враждебны и желают нанести нашей стране стратегическое поражение на поле боя.