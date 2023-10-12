«Это ловушка». Судьбу Израиля предрекли в США
ХАМАС верит в свою победу, поэтому хочет заманить израильских солдат в ловушку, чтобы те увязли в секторе Газа. Таким мнением поделился бывший помощник руководителя Агентства США по международному развитию Дэвид Харден в статье для газеты The New York Times.
«Через четыре дня после нападения ХАМАС Израиль, похоже, готов отдать приказ о полномасштабном наземном вторжении в сектор Газа <…>. Прежде чем идти дальше, Израиль должен учитывать, что он, возможно, попадет в ловушку», - написал он.
По словам Хардена, ХАМАС заранее знал, что после своего нападения у израильских властей не останется выбора, как ответить наземным вторжением. Радикалы уверены в том, что военное превосходство Израиля не даст ему преимущества на «многолюдных улицах» сектора Газа, с учетом лабиринтов подземных тоннелей.
Харден добавил, что ХАМАС смог запастись большим количеством ракет, несмотря на израильскую блокаду и круглосуточное наблюдение.
Обострение между Палестиной и Израилем началось пять дней назад после беспрецедентной по масштабу ракетной атаки с территории сектора Газа. После этого ХАМАС стал обстреливать приграничные города соседней страны.