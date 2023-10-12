«Это ловушка». Судьбу Израиля предрекли в США

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«Через четыре дня после нападения ХАМАС Израиль, похоже, готов отдать приказ о полномасштабном наземном вторжении в сектор Газа <…>. Прежде чем идти дальше, Израиль должен учитывать, что он, возможно, попадет в ловушку», - написал он.

По словам Хардена, ХАМАС заранее знал, что после своего нападения у израильских властей не останется выбора, как ответить наземным вторжением. Радикалы уверены в том, что военное превосходство Израиля не даст ему преимущества на «многолюдных улицах» сектора Газа, с учетом лабиринтов подземных тоннелей.

Харден добавил, что ХАМАС смог запастись большим количеством ракет, несмотря на израильскую блокаду и круглосуточное наблюдение.

Обострение между Палестиной и Израилем началось пять дней назад после беспрецедентной по масштабу ракетной атаки с территории сектора Газа. После этого ХАМАС стал обстреливать приграничные города соседней страны.