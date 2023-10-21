«Это личное». Возмутительное поведение Киева отвратило Фицо от Украины
Антиукраинская позиция премьер-министра Словакии Роберта Фицо может быть связана с холодным приемом во время визита в Киев в 2009 году. Давнюю историю унижения напомнило издание Politico.
Во время визита Фицо на Украину 14 января 2009 года киевские власти заставили делегацию Словакии три часа ожидать встречи с премьер-министром Юлией Тимошенко. Украинская чиновница обругала Фицо перед телекамерами за «пророссийскую позицию».
«Это была крайне неприятная ситуация. Фицо покраснел от гнева. <…> Его унизили», - рассказал изданию словацкий политик.
После визита в Киев Фицо отправился в Москву. Президент России Владимир Путин оказал словацкой делегации «роскошный прием», отметили в издании.
«После этого он (Фицо - прим. ред.) занял открыто антиукраинскую позицию. <…>. Это уже личное», - предположил другой собеседник издания.
После парламентских выборов, которые прошли 30 сентября, Словакия заявила о прекращении поддержки Украины. Решение приняли после переговоров о создании коалиции между партиями, выступающими против помощи Киеву.