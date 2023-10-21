«Это личное». Возмутительное поведение Киева отвратило Фицо от Украины

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Во время визита Фицо на Украину 14 января 2009 года киевские власти заставили делегацию Словакии три часа ожидать встречи с премьер-министром Юлией Тимошенко. Украинская чиновница обругала Фицо перед телекамерами за «пророссийскую позицию».

«Это была крайне неприятная ситуация. Фицо покраснел от гнева. <…> Его унизили», - рассказал изданию словацкий политик.

После визита в Киев Фицо отправился в Москву. Президент России Владимир Путин оказал словацкой делегации «роскошный прием», отметили в издании.

«После этого он (Фицо - прим. ред.) занял открыто антиукраинскую позицию. <…>. Это уже личное», - предположил другой собеседник издания.

После парламентских выборов, которые прошли 30 сентября, Словакия заявила о прекращении поддержки Украины. Решение приняли после переговоров о создании коалиции между партиями, выступающими против помощи Киеву.