17 декабря 2023, 05:55

«Это конец». Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали шок в Германии

РИА «Новости»
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своими высказываниями об Украине может разрушить Евросоюз. Такое заявление сделал немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X.

В заявлении, которое так возмутило бизнесмена, фон дел Ляйен предложила выработать альтернативную стратегию, при которой не нужно будет одобрение всех 27 стран ЕС для решения вопросов союза.

«Запомните этот момент, когда Европейский союз развалили из-за Украины, государства, не входящего в ЕС. Страны согласились вступить в Евросоюз, пообещав единогласие при принятии всех важных решений. Это обещание теперь нарушается», - заявил он.

Ранее главу ЕК заподозрили в том, что планирует захватить контроль над Вооруженными силами Британии при помощи PESCO. По мнению бывшего депутата Европарламента Дэвида Кэмпбелла Баннермана, так Урсула фон дер Ляйен хочет втянуть британцев в прямой конфликт с Россией.

Евросоюз Украина Урсула фон дер Ляйен
17 декабря 2023, 04:47
Обиды Зеленского помешают Украине вступить в ЕС
Flickr
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Несдержанность президента Украины Владимира Зеленского в общении с премьером Венгрии Виктором Орбаном может стать препятствием для вступления страны в Евросоюз. Об этом в статье для украинской газеты «Зеркало недели» написал бывший представитель Украины при ЕС Константин Елисеев.

«Непрерывная волна оскорблений и обвинений со стороны официального Киева в адрес венгерского руководства едва не привела к катастрофе. Эмоциональный короткий обмен репликами между Зеленским и Орбаном в Буэнос-Айресе стал лишь очередным примером того, как делать не нужно», - посетовал Елисеев.

Украине не стоит обольщаться по поводу начала переговоров о вступлении в ЕС. Путь разделен на 35 этапов, каждый из которых требует консенсуса всех стран - членов ЕС, в том числе и Венгрии. Поэтому Зеленского не пустили на саммит в Брюсселе, чтобы предотвратить «эмоциональный личный штурм» Орбана.

Визит Зеленского на саммит в ЕС отменили последний момент. Украинскому президенту разрешили обратиться к участникам лишь по видеосвязи.

Саммиты Владимир Зеленский Венгрия Переговоры Евросоюз Украина
17 декабря 2023, 02:37
Евродепутат признал бесполезность антироссийских санкций
РИА «Новости»
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Антироссийские санкции нанесли большой вред жителям Евросоюза, признал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Свое мнение европарламентарий высказал в соцсети Х.

«Антироссийские санкции ЕС провалились и нанесли больший вред гражданам ЕС, чем России. Но власть имущие этого не признают», - заявил Уоллес.

Запад столкнулся с ростом цен на энергоресурсы и скачком инфляции, причиной послужили введенные против РФ санкции и отказ от российских энергоносителей, подчеркнул политик. Промышленность в Европе лишилась конкурентного преимущества , западные страны движутся к деиндустриализации, превращаясь в американских вассалов.

Генеральный директор немецкого сталелитейного концерна предупредил власти Германии о риске лишиться статуса индустриальной державы из-за высоких цен на энергоносители и релокации производства за рубеж. Почти треть немецких компаний предпочла инвестировать за границу, а не расширять производство внутри страны.

Европа Санкции Россия Евросоюз
17 декабря 2023, 02:22
Шольц неожиданно появился на спектакле Серебренникова в Гамбурге
РИА «Новости»
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Канцлер Германии Олаф Шольц посетил спектакль режиссера Кирилла Серебрянникова в Гамбурге. Об этом деятель культуры сообщил в своем Telegram-канале.

«Олаф Шольц неожиданно посетил наш спектакль BAROCCO в театре Талия (Гамбург)», - написал режиссер.

По его словам, немецкий политик даже зашел за кулисы, чтобы выразить артистам свое восхищение. Шольц также выпил вина. Серебрянников отметил, что в одном из куплетов в импровизации на композицию «Besogna morire» прозвучала шутка про «отношения» канцлера ФРГ и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее Шольц предложил главе венгерского правительства покинуть помещение в Брюсселе и отлучиться выпить кофе во время обсуждения вступления Украины в ЕС. Таким образом немецкий политик хотел преодолеть разногласия и позволить лидерам других стран принять решение о начале переговоров в отсутствии Орбана.

Германия Режиссер Спектакль Кирилл Серебренников Олаф Шольц
17 декабря 2023, 01:14
Сийярто объяснил решение Болгарии отменить акциз на российский газ
Unsplash
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Болгария отменит акциз на транзит российского газа после угрозы Венгрии наложить вето на вступление страны в шенгенскую зону. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто в видеообращении, трансляцию которого вели в Facebook*.

Глава ведомства назвал «скандальным и враждебны шагом» введение акциза со стороны Болгарии. Это полностью противоречит юридическим правилам Евросоюза. Такое решение грозило остановкой газоснабжения Венгрии, Северной Македонии и Сербии.

«Мы дали понять болгарам, что если они это продолжат и будут долгое время ставить под угрозу безопасность венгерского энергоснабжения, мы ветируем их членство в шенгенской зоне», - рассказал Сийярто.

Теперь болгарские власти «неожиданно начали пытаться отменить этот закон». Если Болгария сделает это, то венгерская сторона отзовет свое решение о вето, добавил Сийярто.

Президент Сербии Александр Вучич ранее прокомментировал введение Болгарией акциза на транзит российского газа. Он заявил, что на европейском рынке происходят «странные вещи».

* Соцсеть Facebook принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

Венгрия Газ Болгария Россия

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