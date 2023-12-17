«Это конец». Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали шок в Германии

В заявлении, которое так возмутило бизнесмена, фон дел Ляйен предложила выработать альтернативную стратегию, при которой не нужно будет одобрение всех 27 стран ЕС для решения вопросов союза.

«Запомните этот момент, когда Европейский союз развалили из-за Украины, государства, не входящего в ЕС. Страны согласились вступить в Евросоюз, пообещав единогласие при принятии всех важных решений. Это обещание теперь нарушается», - заявил он.

Ранее главу ЕК заподозрили в том, что планирует захватить контроль над Вооруженными силами Британии при помощи PESCO. По мнению бывшего депутата Европарламента Дэвида Кэмпбелла Баннермана, так Урсула фон дер Ляйен хочет втянуть британцев в прямой конфликт с Россией.