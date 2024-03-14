14 марта 2024, 22:09

«Это хамство». Лавров осудил отказ европейских послов от встречи с ним

РИА «Новости»
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В России учтут отсутствие интереса у послов Евросоюза к общению с представителями российского руководства. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«По большому счету, это хамство. Раз они так относятся к возможности пообщаться с представителями российского руководства, то мы учтем, что у них к этому нет интереса», - сказал он.

Ранее глава МИД пригласил послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те ответили отказом. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что европейские дипломаты должны объяснить, что они делают в России, если не хотят встречаться с Лавровым.

В начале февраля власти Молдавии призвали Россию не открывать избирательные участки в Приднестровье.

Сергей Лавров Мария Захарова Россия
14 марта 2024, 21:58
Четверть жителей Британии заразились новым вирусом-мутантом
Freepik
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В Великобритании появился новый опасный вирус. Он распространяется быстро и бессимптомно. Носителями заразы стали уже четверть жителей страны. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Ученые пришли к выводу, что этот вирус - новый штамм туберкулеза. От классического он отличается тем, что передается бессимптомно - без кашля. За это его назвали туберкулезом-невидимкой.

Английские вирусологи обратились помощью к нидерландским коллегам, которые исследовали 600 пациентов и подтвердили - новый вирус более опасный и смертельный чем предыдущий в несколько раз.

Теперь ученые ищут способы диагностики заболевания, чтобы не допустить его распространения по всей Европе.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев предупредил россиян о мутировании короновируса. По словам медика, вирус меняется и теперь может поражать нервную, костно-мышечную и сердечную системы даже при легком течении заболевания.

Великобритания Болезни Европа Ученые Медицина
14 марта 2024, 21:14
Полянский призвал найти виновных в подрыве «Северного потока»
РИА «Новости»
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Виновных в подрыве трубопроводов «Северного потока» необходимо установить. Они должны предстать перед судом, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Его процитировало РИА «Новости».

«Москву не устроят выводы расследования, утверждающие лишь, что „его взорвали“», - отметил он.

Полянский отметил, что расследования Дании, Швеции и ФРГ не принесли результатов. Они отказались установить двустороннее сотрудничество со стороны России.

По словам дипломата, Совет безопасности ООН обсудит вопрос о необходимости проведения международного расследования диверсии на трубопроводах «Северные потоки» по запросу России.

По словам Полянского, западные страны прекратили расследования по поводу ЧП с российскими газопроводами, чтобы вывести из-под удара очевидного подозреваемого в этом теракте.

Газопровод Северный поток — 2 Россия Северный поток
14 марта 2024, 19:19
Крысы-наркоманы затерроризировали полицейских в крупном американском городе
Unsplash
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Полчища крыс в США начали проникать в хранилище улик управления полиции Нового Орлеана и есть изъятые наркотики. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Глава местной полиции Энн Киркпатрик на заседании городского совета рассказала, что устаревшее здание штаб-квартиры участка на улице Брод-стрит давно стало пристанищем для грызунов.

«Они едят изъятую марихуану. Фактически крысы находятся под кайфом!» - отметила она.

Глава участка добавила, что тараканы и грызуны-наркоманы в буквальном смысле затерроризировали полицейских.

«Они приходят с утра на работу и видят на столах крысиный помет, что негативно сказывается на их духе. Мы говорим своим людям, что ценим их. Но есть ли у нас право рассуждать про это, раз мы позволяем им работать в таких условиях?» - заключила Киркпатрик.

В конце прошлого года нашествие крыс произошло в школах во французском Марселе.

США Полиция
14 марта 2024, 19:18
«Такой пощечины Святой престол еще не получал». Захарова — об ответе Борреля Франциску
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на резкие слова главы евродипломатии Жозепа Борреля в адрес папы римского. По ее мнению, такой пощечины от ЕС Святой престол еще никогда не получал.

«Честно скажу: я бы никогда не предположила, что представитель объединения, в которое входит большое число католических стран, укажет понтифику на калитку», - призналась она.

Также Захарова обратила внимание на то, как Запад подлым образом начал перекладывать всю ответственность с себя на Украину. И это при том, что страна стала просто жертвой безумных интриг, подчеркнула дипломат.

«Истинным агрессором являются те, кто ее в них втянул, - именно коллективный Запад», - напомнила представитель МИД.

Ранее Боррель заявил, что папа римский «вошел в сад, в который его никто не звал». Так он прокомментировал высказывания понтифика о том, что Украине лучше поднять белый флаг и начать мирные переговоры.

«Я считаю, что сейчас не тот момент, когда нужно предлагать Украине сдаться», - указал Боррель.

Мария Захарова Евросоюз Папа римский

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