«Это хамство». Лавров осудил отказ европейских послов от встречи с ним
В России учтут отсутствие интереса у послов Евросоюза к общению с представителями российского руководства. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«По большому счету, это хамство. Раз они так относятся к возможности пообщаться с представителями российского руководства, то мы учтем, что у них к этому нет интереса», - сказал он.
Ранее глава МИД пригласил послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те ответили отказом. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что европейские дипломаты должны объяснить, что они делают в России, если не хотят встречаться с Лавровым.
В начале февраля власти Молдавии призвали Россию не открывать избирательные участки в Приднестровье.