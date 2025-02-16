16 февраля 2025, 16:51

«Это Германия». Карлсон расхохотался после слов Орбана о «Северном потоке»

РИА «Новости»
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Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нерешительности властей ФРГ на фоне диверсии на газопроводах «Северный поток» вызвали смех у Такера Карлсона. Момент вошел в интервью политика, опубликованного на YouTube-канале американского журналиста.

Карлсон поинтересовался у гостя, как НАТО до сих пор существует, если крупнейшая страна блока - США - совершила «акт промышленного терроризма» против второго государства альянса, Германии.

«Если бы это случилось с Венгрией, вне всякого сомнения, был бы шум. Но это Германия, понимаете», - невозмутимо ответил Орбан.

После такого заявления Карлсона не сдержался и расхохотался, ему даже пришлось закрыть лицо рукой. Вместе с ним засмеялись и зрители в зале.

Ранее оператор «Северного потока - 2» допустил продажу трубопровода , чтобы покрыть долги.

Германия НАТО Северный поток Такер Карлсон Виктор Орбан
16 февраля 2025, 18:02
Маск назвал новую версию нейросети Grock самой умной на Земле
Global Look Press
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Интегрированный в социальную сеть X сервис искусственного интеллекта Grock получит обновление. Об этом на своей странице сообщил владелец площадки и компании-разработчика нейросети xAI предприниматель Илон Маск.

Он подчеркнул, что демонстрацию способностей Grok 3 продемонстрируют в прямом эфире.

«Grok 3 с демонстрацией в режиме реального времени состоится в 20:00 по тихоокеанскому времени (07:00 по московскому) в понедельник [17 февраля]. Самый умный искусственный интеллект на Земле», - написал Маск.

Сейчас сервис Grok доступен по подписке для пользователей социальной сети X.

В начале недели между Илоном Маском и генеральным директором контролирующей Chat GPT компании OpenAI Сэмом Альтаном произошел обмен колкостями. Владелец Grok предложил выкупить фирму за 97,4 миллиарда долларов, чтобы вернуть ей статус некоммерческой организации, из которой она выросла.

Знающий о том, что реальная стоимость компании составляет почти 300 миллиардов долларов, Альтман в ответ предложил Маску купить у него социальную сеть X за 9,74 миллиарда долларов, намекнув на падение себестоимости площадки четыре раза после перехода ее в руки предпринимателя.

Это не первый конфликт, возникший между владельцами крупнейших сервисов по искусственному интеллекту. Фактически близкий к президенту Дональду Трампу бизнесмен таким образом ставит палки в колеса инвесторам по созданию мегакорпорации Stargate , которая обеспечит развитие инфраструктуры ИИ.

Искусственный интеллект Twitter Илон Маск Нейросети
16 февраля 2025, 16:09
Маск ответил вероятной матери своего 13-го ребенка
Global Look Press
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Американский предприниматель Илон Маск прервал молчание после новости о рождении у него 13-го ребенка. Он оставил сообщение в своем аккаунте в социальной сети X.

Бизнесмен отреагировал на публикацию другого пользователи соцсети, который утверждал, что объявившая о рождении ребенка от Маска американская писательница Эшли Сент-Клер «полдесятилетия» вынашивала план по обольщению предпринимателя.

«Ого», - написал Маск в своем ответном посте Накануне 26-летняя автор книг и прославившаяся в качестве сторонницы консервативных идей Сент-Клер заявила, что пять месяцев назад родила ребенка от Илона Маска. Пол малыша писательница и блогер раскрывать не стала.

По ее словам, она решила назвать имя отца младенца, поскольку узнала, что зарубежные таблоиды готовят материалы о ее связи с миллиардером. Девушка призвала СМИ уважать частную жизнь ее самой и ее ребенка.

Дети Соцсети Илон Маск
16 февраля 2025, 15:26
Шторм в штате Вирджиния оставил без света 19 тысяч домов и привел к жертвам
Global Look Press
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При шторме, который обрушился на восточную часть Соединенных Штатов накануне, погиб как минимум один человек. Об этом сообщил канал CNN.

Стихия бушует в штате Вирджиния. Сильный ветер и опасное наводнение привели к эвакуации населения и закрытию дорог. Под угрозой оказались больше 413 тысяч человек.

Без электроэнергии остались свыше 19 тысяч домов и коммерческих помещений. Еще порядка 16 тысяч строений остались без света в Кентукки и Луизиане.

Один человек погиб. Количество пострадавших еще уточняется.

Ранее в Лос-Анджелесе через месяц после смертоносных лесных пожаров начались оползни и наводнения. Власти Калифорнии предупредили местных жителей о рисках схода селей и экстремальных порывах ветра.

США Наводнения Шторм Эвакуации
16 февраля 2025, 12:52
Лидер немецкой «АдГ» Вайдль заявила о планах налаживания отношения с Россией
Global Look Press
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Претендующая на второе место на выборах в бундестаг партия «Альтернатива для Германии» готова к восстановлению хороших отношений с Россией через отмену санкционной политики. Об этом в интервью газете Bild заявила сопредседатель партии и кандидат на пост канцлера ФРГ Алиса Вайдель.

Она подчеркнула, что действующие сейчас ограничения против России больший вред нанесли Германии, которая столкнулась с огромными ценами на энергоносители. Эта ситуация ударила, как по простым гражданам, так и промышленности страны.

«Мы хотим очень хороших отношений с крупными державами. К ним относится Россия. Прежде всего, мы нацелены прекратить политику санкций, которая в первую очередь вредит нашей стране», - заявила Вайдель.

Политик добавила, что действующие немецкие власти за последние три года ухудшили отношения с Россией до самого низкого уровня, заплатив за это падением экономического и промышленного сектора.

По результатам опросов, «Альтернатива для Германии» находится на втором месте по популярности среди избирателей в преддверии досрочных выборов в бундестаг, которые пройдут 23 февраля.

Лидером остается Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) с кандидатом на пост главы правительства Фридрихом Мерцем. Партия действующего канцлера Олафа Шольца - Социал-демократическая партия Германии - находится на третьем месте по популярности.

На этой неделе Шольц пообещал завершить политическую карьеру после ухода с поста главы правительства. Он пояснил, что хочет вернуть себе статус «нормального гражданина».

Германия Международные отношения Санкции Россия

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