«Это Германия». Карлсон расхохотался после слов Орбана о «Северном потоке»
Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нерешительности властей ФРГ на фоне диверсии на газопроводах «Северный поток» вызвали смех у Такера Карлсона. Момент вошел в интервью политика, опубликованного на YouTube-канале американского журналиста.
Карлсон поинтересовался у гостя, как НАТО до сих пор существует, если крупнейшая страна блока - США - совершила «акт промышленного терроризма» против второго государства альянса, Германии.
«Если бы это случилось с Венгрией, вне всякого сомнения, был бы шум. Но это Германия, понимаете», - невозмутимо ответил Орбан.
После такого заявления Карлсона не сдержался и расхохотался, ему даже пришлось закрыть лицо рукой. Вместе с ним засмеялись и зрители в зале.
Ранее оператор «Северного потока - 2» допустил продажу трубопровода , чтобы покрыть долги.