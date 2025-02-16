«Это Германия». Карлсон расхохотался после слов Орбана о «Северном потоке»

Карлсон поинтересовался у гостя, как НАТО до сих пор существует, если крупнейшая страна блока - США - совершила «акт промышленного терроризма» против второго государства альянса, Германии.

«Если бы это случилось с Венгрией, вне всякого сомнения, был бы шум. Но это Германия, понимаете», - невозмутимо ответил Орбан.

После такого заявления Карлсона не сдержался и расхохотался, ему даже пришлось закрыть лицо рукой. Вместе с ним засмеялись и зрители в зале.

Ранее оператор «Северного потока - 2» допустил продажу трубопровода , чтобы покрыть долги.