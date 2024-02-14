Путин вспомнил о том, как поступили с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Его историю, заметил президент, практически забыли - такова особенность общественного сознания.

«Ассанжа, правда, обвиняли в том, что он выдал какие-то государственные секреты. Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов», - обратил внимание российский лидер в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Он допустил, что у Карлсона могут возникнуть проблемы , и высказал сожаление по этому поводу.

«Наверное, все возможно в сегодняшней Америке. С точки зрения самого Карлсона, это было бы печально, я не завидую, но это его выбор. Он знал, на что шел», - сказал Путин.

Глава государства добавил, что на ситуацию можно взглянуть и под другим углом: своими действиями либерально-демократическая диктатура , представленная в правящем классе США, в итоге выдала бы себя полностью.

«Это было бы неплохо. Они бы показали бы тогда свое истинное лицо», - заключил Путин.