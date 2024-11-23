23 ноября 2024, 00:03

«Это другое». В ФРГ высказались об ордерах МУС на Путина и Нетаньяху

РИА «Новости»
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В Германии призвали не сравнивать ордера Международного уголовного суда, выданные на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина. Об этом официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер заявил на пресс-конференции кабмина, сообщило РИА «Новости».

«Хотел бы еще раз подчеркнуть по этому сравнению [Нетаньяху] с Путиным: в том случае это совершенно другое, потому что в России в отличие от Израиля нет функционирующей системы юстиции», - сказал он.

Вагнер заявил, что Израиль оказался жертвой нападения со стороны движения ХАМАС, а Россия якобы «напала на страну в нарушение международного права».

МУС выдал ордер на арест израильского премьера в связи с конфликтом в секторе Газа. Нетаньяху обвинили в совершении преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с октября прошлого года по май 2024 года.

Ордер на арест российского лидера выдала досудебная палата МУС весной 2022 года. При этом в России юрисдикцию этого суда не признают, а его решения считают ничтожными.

Германия Израиль Европа Россия Владимир Путин Аресты Биньямин Нетаньяху
22 ноября 2024, 21:37
Не Макрон или Стармер. Следующим собеседником Путина снова станет Шольц?
Global Look Press
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что завершение СВО зависит от того, «кто первым даст заднюю» на фоне ядерного ультиматума. С президентом России Владимиром Путиным уже связывался немецкий канцлер Олаф Шольц. Политолог Вадим Сипров на стриме 360.ru допустил, что он еще раз обратится к российскому лидеру.

Канцлер ФРГ, напомнил он, разговаривал с президентом России до удара новейшей баллистической ракетой «Орешник» по заводу в Днепропетровске.

«Но удар был прогнозируемым. Полагаю, Шольц рассчитывал на то, что такой удар состоится», - предположил Сипров.

Он также оценил «Оперативный план Германии», о котором писала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Подобный документ, сказал политолог, появился неслучайно, не вчера и не после ударов по Южмашу в Днепропетровске.

«В том, что эти планы сейчас стали озвучивать, на мой взгляд, принципиальный момент. Такие документы готовят Генштабы всех более или менее серьезных в военном отношении держав и держат до наступления соответствующего момента», - пояснил Сипров.

Говоря о том, кто следующим позвонит президенту России, собеседник 360.ru допустил, что беседовать Путин снова будет с Шольцем.

«Насколько он самостоятелен, вопрос большой, но, естественно, это будет не Макрон, в большей степени зависимый от Лондона, чем Шольц, и не Кир Стармер», - заключил политолог.

Международные отношения Владимир Путин Олаф Шольц Баллистическая ракета «Орешник»
22 ноября 2024, 21:12
Хуситы заявили об ударе по Израилю гиперзвуковой ракетой
Pixabay
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Гиперзвуковую ракету «Палестина-2» использовали участники йеменского движения «Ансар Аллах» для удара по авиабазе «Неватим» на севере Израиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель военной группировки Яхья Сариа.

Он уточнил, что запущенный в сторону Израиля снаряд успешно достиг поставленной цели.

Армия обороны Израиля уточнила, что запущенную со стороны Йемена ракету силы военно-воздушной обороны перехватили со стороны Мертвого моря еще до пересечения границы страны.

В минувшее воскресенье, 17 ноября, представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа объявил, что запущенные беспилотники успешно поразили все цели в районе города Эйлат на юге Израиля. Когда именно произошла атака он не уточнил.

Израиль Ракеты Йемен
22 ноября 2024, 20:50
Захарова оценила слова сенатора США о вторжении в Нидерланды после решения МУС
РИА «Новости»
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Призвавший США к началу военной интервенции Нидерландов после выдачи Международным уголовным судом ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта сенатор Том Коттон добьется высылки американских дипломатов из ЕС. Так пошутила в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она процитировала призыв сенатора, который назвал МУС «пародией на правосудие», а прокурора Карима Хана - «ненормальным фанатиком». В своем заявлении политик призвал президента США Джо Байдена начать интервенцию Нидерландов в качестве ответной меры за преследование представителей страны-союзника.

«Жду высылку американских дипломатов из Гааги, а затем из других стран ЕС (в знак солидарности). Выступление британского премьер-министра в парламенте с заявлением о „хайли-лайкли“ угрозе жизни подданного Его величества, Карим Хана. Заявление Байдена о поддержке Нидерландов как союзника по НАТО», - написала Захарова.

МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта в минувший четверг, 21 ноября по подозрению в совершении преступлений против человечности в секторе Газа. Кроме израильских политиков, под арест также подвели командующего военным крылом палестинской группировки ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа.

США Израиль Мария Захарова Аресты Нидерланды Биньямин Нетаньяху
22 ноября 2024, 16:53
Повреждение кабелей в Балтийском море сравнили с подрывами «Северных потоков»
Global Look Press
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Повреждения телекоммуникационных кабелей в Балтийском море между Германией и Финляндией, Швецией и Литвой произошли не случайно. С таким заявлением в подкасте радиостанции Cadena SER выступил глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что ситуация с подводными кабелями напомнили взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2».

«Мы должны привыкнуть к тому, что этот вид критической инфраструктуры очень уязвим, и эти инциденты могут разрастаться и увеличиваться, и мы должны принять меры», - заявил дипломат.

Первой о повреждении подводного кабеля между Германией и Финляндией заявила компания-оператор Cinia. Генеральный директор организации Ари-Юсси Кнаапила заявил, что абонентов предупредили о перебоях со связью на время ремонта.

После стало известно, что повреждения получил еще один подводный кабель между Швецией и Литвой.

Финские и шведские криминалисты приступили к расследованию. Под подозрение подпал проходивший через Балтийское море китайский сухогруз Yi Peng 3. По последним данным, судно задержали военно-морские силы Дании. Сообщения немецких СМИ, что капитаном сухогруза был россиянин , опровергли.

Германия Финляндия Интернет Швеция Евросоюз Технологии Балтийское море

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