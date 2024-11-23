«Это другое». В ФРГ высказались об ордерах МУС на Путина и Нетаньяху

«Хотел бы еще раз подчеркнуть по этому сравнению [Нетаньяху] с Путиным: в том случае это совершенно другое, потому что в России в отличие от Израиля нет функционирующей системы юстиции», - сказал он.

Вагнер заявил, что Израиль оказался жертвой нападения со стороны движения ХАМАС, а Россия якобы «напала на страну в нарушение международного права».

МУС выдал ордер на арест израильского премьера в связи с конфликтом в секторе Газа. Нетаньяху обвинили в совершении преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с октября прошлого года по май 2024 года.

Ордер на арест российского лидера выдала досудебная палата МУС весной 2022 года. При этом в России юрисдикцию этого суда не признают, а его решения считают ничтожными.