26 июня 2024, 07:22

«Это довольно очевидно». Конфискация активов России подорвет доверие к США

РИА «Новости»
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Бизнес-партнеры перестанут доверять Соединенным Штатом после того, как те конфискуют замороженные российские активы. Об этом предупредила независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр в беседе с РИА «Новости».

«Если вы произвольно решаете, что имеете право изымать чужие активы, то очень скоро никто вам не станет доверять, никто не захочет иметь с вами дело. Я думаю, что это довольно очевидно», - отметила она и удивилась тому, что в США «не в состоянии такое продумать».

США много месяцев продумывали тактику конфискации замороженных активов России и передачи их Украине. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби указывал на то, что эти активы хранятся по всему миру, так что необходимо заручиться поддержкой союзников. СМИ писали, что в начале июня президент США Джо Байден договорился с францйзским коллегой Эммануэлем Макроном об использовании прибыли от замороженных активов РФ.

США Россия Деньги
26 июня 2024, 08:39
Захарова жестко ответила представителю Госдепа на слова о «расправе над журналистикой»
Unsplash
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Блокировка европейский информационных ресурсов стала ответной мерой на действия Евросоюза. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она прокомментировала слова представителя Госдепартамента Мэтью Миллера о том, что блокировка европейских СМИ в России якобы стала «расправой над журналистикой».

«Вот что это: наглость, глупость или и то, и другое, объединенное понятием „либеральная демократия“», - указала Захарова.

Дипломат напомнила, что в Европе запретили российские информационные ресурсы, но в США на это никто не обратил внимания.

«Меры ответные. Введены в связи с запретом российских СМИ в ЕС. Но Госдепартамент снова обвиняет во всем Россию», - добавил Захарова.

Ранее Россия ограничила на своей территории доступ к вещательных ресурсам 81 европейского СМИ, в том числе Spiegel, Mundo, Pais и Agence France-Presse. На этот шаг руководство страны пошло после блокировки РИА «Новости», «Известий» и «Российской газеты» на территории ЕС.

США Журналистика Блокировки Россия Евросоюз
26 июня 2024, 08:15
Ассанжа преследовали из-за раскрытия тайн американского «глубинного государства»
РИА «Новости»
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Австралийского журналиста и основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа преследовали из-за того, что он слишком много знал о секретах «глубинного государства» в США. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин в соцсети X.

Она назвала освобождение Ассанжа чудом и огромной победой для журналистики. Конгрессвумен добавила, что ей не нравился курс внешней политики, который США проводили в последние десятилетия.

Тейлор-Грин отметила, что журналист раскрыл тайны, которые тщательно скрывало «глубинное государство» - обладающие большим влиянием теневые бюрократические структуры. Она пожелала Ассанжу и его семье всего наилучшего и выразила надежду, что с него в будущем снимут все обвинения.

Журналист пошел на сделку с американской прокуратурой и признал себя виновным в шпионаже. Основателя WikiLeaks освободили прямо в зале суда, так как он уже провел пять лет в британской тюрьме. Слушания прошли в окружном суде США на острове Сайпан.

США Суд Джулиан Ассанж Журналистика
26 июня 2024, 08:03
Раскрыт смысл сделки Ассанжа с США
РИА «Новости»
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Сделка основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа с прокуратурой США ставила главной целью защиту источников информации журналиста от раскрытия в суде. Об этом в интервью ABC заявил бывший глава аппарата ЦРУ Ларри Пфайффер.

Пфайффер считает, что задержка приговора Ассанжу объясняется «дипломатическими раздражителями» в Британии и Австралии. Бывший разведчик признал, что был бы «очень удивлен» президентскому помилованию журналиста.

Джулиан Ассанж признал себя виновным в шпионаже и получил пятилетний срок, который фактически уже отсидел в британской тюрьме. После этого его освободили.

Политический советник Сергей Маркелов в беседе с журналистами назвал Ассанжа «занозой» для политической элиты США, пояснив: его кейс демонстрирует, что у политиков есть претензии к военным, «военные тоже слабые» и к ним есть много вопросов.

США Джулиан Ассанж
26 июня 2024, 07:46
Белый дом потерял важного союзника по НАТО из-за попыток изолировать Россию
РИА «Новости»
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Турция заинтересовалась сотрудничеством с Россией и Китаем, поэтому планирует присоединиться к БРИКС. Этот факт демонстрирует изоляцию США, а не российской стороны, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.

Он назвал тщетной попытку Белого дома изолировать Россию и отметил, что БРИКС все больше увеличивает свое влияние.

«Развивающиеся страны Глобального Юга <…> укрепляют экономические связи c Москвой и Пекином вместо участия в санкционном стаде», - указал эксперт.

Макгрегор напомнил, что даже такой союзник Белого дома по НАТО как Турция присоединится к объединению, в котором состоят Россия и Китай. Экс-советник Пентагона обратился к американским властям и призвал их проснуться, а затем обратить внимание на международную изоляцию США.

Ранее газета Sky News Australia сообщила, что встречи в рамках БРИКС и ШОС позволят России и Китаю в 2024 году укрепить связи со странами глобального Юга. В издании добавили, что российское и китайское руководства не стали оказывать на других давление, в отличие от Запада.

США Турция Пентагон Россия НАТО Китай

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