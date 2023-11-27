«Это дно». Захарова высмеяла новую украинскую игру про голодомор
Украинская компания Stellarium gaming из Луцка готовит к выпуску компьютерную игру о голодоморе под названием «Голодный путь» (Famine Way). Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в Telegram-канале.
По словам дипломата, действие игры будет разворачивается в «мертвом» селе Харьковской области. Главному герою предстоит помочь местной жительнице по имени Елена найти родных.
Захарова напомнила о безудержной фантазии украинских властей в вопросах перевирания собственной истории, которая нередко подпитывается глумлением.
«Кринж, испанский стыд, рука-лицо, дно, ниже плинтуса… Еще есть варианты описания киевскорежимного креатива?» - задалась вопросом она.
Захарова предположила, что дальше Киев может назвать «голодомором» танкер, который будет вывозить с Украины зерно.
Ранее официальный представитель МИД прокомментировала желание Владимира Зеленского встретится с экс-президентом США Дональдом Трампом. Захарова предположила, что Украина ищет нового спонсора.