14 февраля 2025, 00:49

«Это был сюрприз». Винник дал первое интервью после возвращения в Россию

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Криптобизнесмен Александр Винник назвал сюрпризом свое возвращение из США в Россию. Он поделился эмоциями после приземления самолета в Москве с «Известиями».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что США в рамках обмена на американца Марка Фогеля отпустят гражданина России.

«Я до сих пор не знал, что меня обменяют. Мне никто не сообщил. Это был сюрприз», - сказал он.

Винник признался, что во время нахождения в США скучал по родине. Все эти годы он не переставал верить, что его освободят. Сейчас россиянин планирует отправиться домой, где его ждет мать.

Также Александр Винник еще не может осознать, что уже находится на свободе. Он отметил, что его «встретило государство».

Освобожденный в рамках обмена соучредитель криптобиржи BTC-Е Александр Винник прибыл в Москву на лайнере ВВС США.

США Россия Москва
14 февраля 2025, 00:08
Трамп сделал громкое заявление о БРИКС
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Президент США Дональд Трамп заявил, что после угроз ввести пошлины БРИКС умер. Его выступление транслировала пресс-служба Белого дома.

«Я сказал им: если они хотят играть в игры с долларом, то я введу стопроцентные тарифы против них всех, и тогда они сказали, что мы умоляем вас этого не делать. БРИКС в общем-то умер», - сказал Трамп.

По словам американского президента, БРИКС создавали с «мутной и нехорошей» целью. Трамп пообещал вводить пошлины против «тех, кто плохо себя ведет».

Также глава Белого дома отметил, что в США не беспокоятся по поводу того, что на фоне введения пошлин в отношении БРИКС вероятность торговли других стран с Китаем станет выше.

Ранее Трамп подписал приказ о возобновлении действия максимальных мер давления на Иран. Позже Евросоюз пригрозил Соединенным Штатам жестким ответом в случае введения пошлин.

США Дональд Трамп БРИКС
13 февраля 2025, 23:15
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
РИА «Новости»
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Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы возвращения России в «Большую семерку» (G7), назвав ее исключение ошибкой. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Хотелось бы, чтобы Россия вернулась в G7», - заявил он.

Американский лидер считает, что исключение России из международного клуба было неверным шагом.

Трамп неоднократно высказывался в таком духе, отмечая, что восстановление формата G8 отвечает интересам всех участников. Об этом он говорил еще в период своего первого срока в 2020 году.

Российская сторона в 2019 году отмечала, что возвращение в G7 не является самоцелью. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва не отказывается от общения в любых форматах.

При этом в декабре 2024 года британский премьер-министр Кир Стармер призывал страны «Большой семерки» усилить санкционное давление на Россию.

Ранее Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин будет рад видеть Трампа на праздновании Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве.

G7 США Дональд Трамп Россия
13 февраля 2025, 23:14
Борт ВВС США с Винником на борту приземлился в Москве
РИА «Новости»
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Самолет ВВС США совершил посадку в аэропорту Внуково в Москве. Такие данные появились на сайте Flightradar.

Борт Gulfstream приземлился в аэропорту Внуково. Адвокат Аркадий Бух заявил «Известиям» , что борт с освобожденным в рамках обмена соучредителем криптобиржи BTC-Е Александром Винником прибыл в Москву.

Россиянина арестовали в 2017 году в Греции по запросу США.

Винника предъявили обвинение в легализации денег через крипто биржу BTC-e. Суд над ним длился несколько лет.

Все это время Александр находился в тюрьме. Его мать в комментарии 360.ru заявила, что сыну там было тяжело, но другие заключенные его не обижали.

Винник вернулся на родину в рамках обмена на американца Марка Фогеля , приговоренного в России к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Бывшего сотрудника американского посольства в РФ задержали в 2021 году в аэропорту Шереметьево.

США Самолеты Аэропорт Внуково Москва
13 февраля 2025, 21:34
«В ближайшие часы». Адвокат Винника раскрыл подробности его возвращения в Россию
Global Look Press
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Освобожденный в рамках обмена соучредитель криптобиржи BTC-Е Александр Винник вернется в Россию из США через несколько часов. Он уже прибыли в Турцию, откуда вылетит в Москву. Об этом 360.ru рассказал представляющий интересы Винника адвокат Аркадий Бух.

Возвращение Винника в Россию Он подчеркнул, что депортацией Винника занимается система федеральных маршалов, ответственных за транспортировку заключенных. Но свои маршруты ведомство никогда не раскрывает, поэтому назвать точное местонахождения россиянина сейчас невозможно.

«Это связано с атаками преступных картелей, которые постоянно угрожают федеральным маршалам. Маршруты держатся в строгом секрете, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и заключенных», - заявил Бух.

Адвокат добавил, что по поступающей к нему информации он может сказать, что Винник вернется в Россию в самое ближайшее время.

«Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию. Его прибытие в московский аэропорт ожидается в ближайшие несколько часов», - сказал собеседник 360.ru.

Бух отметил, что обычно депортация из США занимает не менее недели. Но дело Винника стало политическим, кроме того произошел обмен, поэтому все происходит намного быстрее.

Россиянину грозили сотни и сотни лет заключения, если исходить из сумм, вывод которых через криптобиржу ему вменили. По словам Буха, он добивался освобождения своего подзащитного еще от прошлой администрации, но у них было негативное отношение к криптовалюте. Сейчас ситуация полностью изменилась.

«Мы продолжим защищать интересы нашего клиента и использовать все возможные правовые механизмы, чтобы добиться для него наилучшего результата», - подчеркнул адвокат.

Дело Винника Александра Винника арестовали в 2017 году в Греции по запросу США по обвинению в легализации денег через крипто биржу BTC-e. В августе 2020 года россиянина экстрадировали в США. Суд над ним продолжался несколько лет. Все это время он находился в тюрьме.

Мать сооснователя криптобиржи Вера Винник в комментарии 360.ru заявила, что сыну там тяжело, но другие заключенные его не обижали.

«Там люди заняты своими проблемами, поэтому им без разницы, кто ты - русский, белорус, украинец. Каждый решает свои проблемы и заботы» - подчеркнула она.

В минувшую среду, 12 февраля, Госдеп США после возвращения из российской колонии американца Марка Фогеля, объявил, что прекращает уголовное преследование Александра Винника и отправит его в Россию в рамках обмена заключенными.

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