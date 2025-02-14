«Это был сюрприз». Винник дал первое интервью после возвращения в Россию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что США в рамках обмена на американца Марка Фогеля отпустят гражданина России.

«Я до сих пор не знал, что меня обменяют. Мне никто не сообщил. Это был сюрприз», - сказал он.

Винник признался, что во время нахождения в США скучал по родине. Все эти годы он не переставал верить, что его освободят. Сейчас россиянин планирует отправиться домой, где его ждет мать.

Также Александр Винник еще не может осознать, что уже находится на свободе. Он отметил, что его «встретило государство».

Освобожденный в рамках обмена соучредитель криптобиржи BTC-Е Александр Винник прибыл в Москву на лайнере ВВС США.