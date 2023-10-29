«Только эскалация - формальное вступление союзников Украины в конфликт - могла бы принести победу. Однако это будет самоубийством», - сказал политик.

По мнению экс-советника президента США, западные страны устали от «дорогостоящего пата» на поле боя. Бэндоу уверен, что у России есть серьезные преимущества на поле бое.

Он предложил США и Евросоюзу принять новую систему безопасности в Европе, в рамках которой Украина получит нейтральный статус. Также, по его мнению, Западу необходимо как можно скорее начать мирные переговоры с российской стороной и показать свою готовность отказаться от санкций и вернуть РФ замороженные активы.

Ранее обозреватель Hartford Courant Тед Уэлш заявил, что Украине пришло время смириться с потерей территорий и начать переговоры с Россией. По его мнению, союзники киевского режима уже давно смирились с тем, что Крым останется российским.