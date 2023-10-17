«Это большое счастье». Лидер Азербайджана назвал закрытой тему карабахского конфликта
Тема конфликта в Нагорном Карабахе окончательно закрыта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его процитировал ТАСС.
«Тема карабахского конфликта закрыта окончательно. <…>. Это большое счастье», - констатировал Алиев во время встречи с общественностью в Физулинском районе в Карабахе.
В начале октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о границах Азербайджана, по которой непризнанная Нагорно-Карабахская Республика признается его частью.
Грузия согласилась стать посредником в улаживании отношений между Арменией и Азербайджаном, сообщил Алиев по итогам переговоров с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили. Азербайджанский лидер назвал «самым правильным» шагом подключение Грузии к этому вопросу с учетом исторических и географических аспектов и поблагодарил Гарибашвили за такое решение.