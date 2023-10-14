«Это безумие». США уличили в распространении идеи о ядерной войне с Россией и КНР
Доклад межпартийной комиссии Конгресса США доказал распространение среди американской элиты тупиковой идеи о развертывании одновременной ядерной войны с Россией и Китаем. Однако американские политики не проявили должной бдительности и опасений насчет «стратегического кошмара», сообщило китайское издание Global Times.
От планов начать противостояние сразу с двумя главными оппонентами предостерегали многие именитые специалисты, в том числе бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Однако представленный доклад конгресса дал понять, что «стратегический кошмар» проникает в повестку Соединенных Штатов все больше.
Китайские обозреватели подчеркнули, что содержание документа «вызывает мурашки», так как политики призывают к активному наращиванию ядерных сил и развертыванию новых ракет.
Соединенные Штаты пытаются разогнать гонку ядерных вооружений под видом сдерживания, позабыв уроки холодной войны.
«Все знают, что провоцирование конфликта ядерных держав - это безумие», - заключили журналисты из Китая.
Ранее американские конгрессмены заявляли, что ядерные силы США нуждаются в структурных и количественных изменениях , поскольку не готовы к возможному противостоянию с Россией и Китаем.