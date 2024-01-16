«По оценкам нашей разведки, это произойдет через три-пять лет, это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины», - заявила Каллас.

По мнению эстонского госдеятеля, Североатлантический альянс должен принять стратегию «сдерживания» России в долгосрочной перспективе.

До этого президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничений на атаки ВСУ по России , напомнив, что оружие украинским войскам поставляют западные партнеры.

С антироссийской инициативой в пятницу, 12 января, выступил эстонский депутат от оппозиционной Консервативной народной партии, подполковник запаса Лео Куннас. Он предложил использовать противопехотные и противотанковые мины при строительстве оборонительных сооружений рядом с границей РФ.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил, почему Германия нуждается в начале военных действий против России. По его словам, немецким властям это необходимо, чтобы запугать собственный народ и избежать тем самым социального взрыва.