16 января 2024, 03:46

Эстонский премьер назвала срок для подготовки Европы к конфликту с Россией

РИА «Новости»
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Россия будет представлять «серьезную угрозу» для восточного фланга НАТО, причем у Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к ее отражению. Об этом в интервью The Times рассказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«По оценкам нашей разведки, это произойдет через три-пять лет, это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины», - заявила Каллас.

По мнению эстонского госдеятеля, Североатлантический альянс должен принять стратегию «сдерживания» России в долгосрочной перспективе.

До этого президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничений на атаки ВСУ по России , напомнив, что оружие украинским войскам поставляют западные партнеры.

С антироссийской инициативой в пятницу, 12 января, выступил эстонский депутат от оппозиционной Консервативной народной партии, подполковник запаса Лео Куннас. Он предложил использовать противопехотные и противотанковые мины при строительстве оборонительных сооружений рядом с границей РФ.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил, почему Германия нуждается в начале военных действий против России. По его словам, немецким властям это необходимо, чтобы запугать собственный народ и избежать тем самым социального взрыва.

Европа Россия Запад Евросоюз Эстония
16 января 2024, 03:09
Мужчина простил жену, отрезавшую ему пенис из ревности
Unsplash
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Житель Бразилии простил ревнивую супругу, которая отрезала и смыла в унитаз его пенис, чтобы отомстить за измену. Об этом сообщило британское издание Daily Star.

В конце 2023 года бразильянка Дайян дос Сантос Фариас призналась полицейским, что отрезала пенис мужу. Она объяснила свои действия тем, что супруг изменил ей с 15-летней племянницей.

По ее словам, она заманила мужчину в постель и под предлогом сексуальной игры привязала за руки и ноги к кровати. После этого отрезала ему мужское достоинство бритвенным лезвием.

Мстительная супруга сфотографировала отсеченный орган, а потом смыла его в унитаз, чтобы лишить мужа шанса пришить его обратно.

Женщину арестовали. Мужчину успели доставить в больницу. Сейчас адвокаты бразильянки пытаются добиться ее освобождения из-под стражи, заявляя, что муж ее простил. При этом мужчина воздержался от комментариев по поводу заявлений о том, что он спал с родственницей-подростком.

Прошлой осенью россиянин, вдохновленный фильмом «Пила», отрезал палец своему приятелю.

Преступления Бразилия Женщины Полиция
16 января 2024, 03:05
Латвия депортирует слепую пенсионерку из России из-за незнания языка
Unsplash
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Власти Латвии решили депортировать незрячую 72-летнюю пенсионерку из страны за незнание языка. Об этом сообщило посольство России в Риге в Telegram-канале.

Жительница города Лиепаи является инвалидом по зрению с детства и нуждается в постоянном уходе. Она начала собирать документы для продления вида на жительство в декабре 2022 года.

Однако получить медицинский отвод от экзамена по латышскому языку у женщины не получилось из-за очередей. В итоге процесс затянулся до ноября 2023 года.

Незрячую пенсионерку обязали проходить языковое тестирование, которое она не сдала. Из-за аннуляции ВНЖ женщину не только лишили пенсии, но и возможности получать медицинское обслуживание.

Латвия принудительно депортировала 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова. По словам мужчины, его случай стал только первой ласточкой. В ближайшее время из страны выгонят еще более двух тысяч человек с российским гражданством.

Пенсионеры Литва Россия
16 января 2024, 02:25
Необходимость ФРГ воевать с Россией объяснили во Франции
Unsplash
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Германия нуждается в начале военных действий против России для того, чтобы запугать собственный народ и избежать тем самым социального взрыва. Об этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальной сети X.

«Беспорядки начнутся в феврале 2024 года и достигнут пика в 2025 году. Очевидно, это связано со взрывными социальными волнениями в Германии и во все большем числе стран!» - отметил он.

По его словам, военный план направили в первую очередь на внутреннюю аудиторию Евросоюза, чтобы избежать социального взрыва. Филиппо уверен, что ЕС ждет война, которую начнут отвлекающий маневр «во избежание восстания народа против олигархии».

Накануне немецкий издание Bild сообщило, что власти ФРГ готовятся к войне между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого минобороны, может начаться летом 2025 года. Весной ВС России проведут наступательные действия и отбросят ВСУ.

Германия Россия
16 января 2024, 02:21
КСИР взял на себя ответственность за удар по американским объектам в Ираке
РИА «Новости»
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за ракетные удары по иракскому городу Эрбиль. В ходе атаки были уничтожены базы антииранских группировок, сказано в заявлении КСИР. Его процитировало агентство Tasnim.

В КСИР уточнили, что баллистические ракеты уничтожили штаб-квартиру израильской службы внешней разведки «Моссад» в Иракском Курдистане. По сведениям иранских военных, там готовились спецоперации и теракты на Ближнем Востоке, в том числе, в Иране.

Ранее взрывы прогремели в Эрбиле. В том числе, в районе консульства США и международного аэропорта , к которому примыкает военная база «Харир». Ее используют силы международной коалиции во главе с США. Всего в городе прозвучало не менее семи взрывов. Аэропорт приостановил авиасообщение.

«В ответ на недавние террористические акты врагов Ирана, шпионские штабы и вражеские штабы антииранских террористических группировок в некоторых частях региона Ближнего Востока подверглись удару с применением нескольких баллистических ракет КСИР», - заявили в корпусе.

США Ракеты Военные Взрывы Иран Ирак

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