Эстонский премьер назвала срок для подготовки Европы к конфликту с Россией
Россия будет представлять «серьезную угрозу» для восточного фланга НАТО, причем у Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к ее отражению. Об этом в интервью The Times рассказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
«По оценкам нашей разведки, это произойдет через три-пять лет, это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины», - заявила Каллас.
По мнению эстонского госдеятеля, Североатлантический альянс должен принять стратегию «сдерживания» России в долгосрочной перспективе.
До этого президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничений на атаки ВСУ по России , напомнив, что оружие украинским войскам поставляют западные партнеры.
С антироссийской инициативой в пятницу, 12 января, выступил эстонский депутат от оппозиционной Консервативной народной партии, подполковник запаса Лео Куннас. Он предложил использовать противопехотные и противотанковые мины при строительстве оборонительных сооружений рядом с границей РФ.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил, почему Германия нуждается в начале военных действий против России. По его словам, немецким властям это необходимо, чтобы запугать собственный народ и избежать тем самым социального взрыва.