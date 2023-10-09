Эстонский футзальный клуб уволил тренера за поздравление Путина с днем рождения
Трехкратный чемпион Эстонии по футзалу, клуб Smsraha из Виймси, уволил сербского тренера Владимира Йовановича за поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.
В честь дня рождения Путина Йованович опубликовал в соцсетях пост, в котором пожелал президенту России долгой жизни. Тренер также назвал русских и сербов братьями навеки.
«Мы прекратили наше сотрудничество из-за неподобающего поведения тренера в социальных сетях», - сказал глава Smsraha Андрей Головин.
По его словам, Йованович заверил, что в его посте не было политической подоплеки. Тренер не думал, что это поздравление получит такую резкую реакцию, отметил Головин.
Йованович стал главным тренером Smsraha в декабре 2022-го. Тогда он подписал контракт с эстонской командой на полтора года.
Владимир Путин отметил день рождения 7 октября - в этот день президенту исполнился 71 год. Главу государства поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко , таджикский лидер Эмомали Рахмон и многие другие.