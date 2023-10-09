Эстонский футзальный клуб уволил тренера за поздравление Путина с днем рождения

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В честь дня рождения Путина Йованович опубликовал в соцсетях пост, в котором пожелал президенту России долгой жизни. Тренер также назвал русских и сербов братьями навеки.

«Мы прекратили наше сотрудничество из-за неподобающего поведения тренера в социальных сетях», - сказал глава Smsraha Андрей Головин.

По его словам, Йованович заверил, что в его посте не было политической подоплеки. Тренер не думал, что это поздравление получит такую резкую реакцию, отметил Головин.

Йованович стал главным тренером Smsraha в декабре 2022-го. Тогда он подписал контракт с эстонской командой на полтора года.

Владимир Путин отметил день рождения 7 октября - в этот день президенту исполнился 71 год. Главу государства поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко , таджикский лидер Эмомали Рахмон и многие другие.