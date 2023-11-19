19 ноября 2023, 16:43

Эстонский эксперт Канник оценил шансы Каллас стать генсеком НАТО

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Назначение премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост генерального секретаря НАТО является маловероятным. Такое заявление сделал эстонский политик, директор Международного центра оборонных исследований Индрек Канник в интервью ERR.

Он выразил мнение, что крупные государства Североатлантического альянса не хотели бы видеть на должности генсека кандидатов из стран Балтии.

Глава комиссии Рийгикогу по государственной обороне Калев Стойческу напомнил, что Эстония пока официально не выдвигала кандидатуру Каллас на должность генсека НАТО. По его мнению, премьер заслуживает этого места.

Ранее глава правительства Эстонии в беседе с CNN призналась, что была бы не против своего назначения на пост генсека альянса. Однако Каллас также отметила, что у нее небольшие шансы.

«Предложат ли мне такую работу? Маловероятно», - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что эстонский премьер хочет монетизировать свою русофобию. Политик уверена, что яростные обвинения России во всех грехах позволят ей получить хорошую должность в Европейском союзе.

НАТО Эстония
19 ноября 2023, 17:09
Йеменские хусисты захватили израильское грузовое судно Galaxy Leader — СМИ
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Представители йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» захватили израильское грузовое судно. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Речь идет о корабле Galaxy Leader. По данным издания, хуситы захватили его в Аденском заливе.

Один из представителей «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что гражданские суда Израиля , которые окажутся в зоне досягаемости средств поражения хуситов, подвергнутся атаке.

До этого Сариа отчитался о нанесении ракетного удара по Израилю. Он предупредил о продолжении атак и объяснил, что решение связано с операцией ЦАХАЛ в секторе Газа.

Позже посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что страна не воюет с Йеменом. ЦАХАЛ ведет боевые действия только против палестинского движения ХАМАС.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось утром 7 октября, когда боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по израильским территориям. В ответ ЦАХАЛ приступил к контртеррористической операции «Железные мечи» и стал атаковать объекты в секторе Газа.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
19 ноября 2023, 15:55
Три женщины и подросток погибли в результате стрельбы в США
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Три женщины и 13-летняя девочка погибли в результате стрельбы в городе Мемфисе в штате Теннесси. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.

Также в ходе вооруженного конфликта пострадала 15-летняя девочка. В убийствах заподозрили 52-летнего Мэвиса Кристиана-младшего, его объявили в розыск. По данным правоохранителей, мужчина вооружен и чрезвычайно опасен.

Правоохранители рассматривают одно из преступлений как эпизод домашнего насилия. Информация о личностях погибших и пострадавшей, а также об их связи с подозреваемым, не разглашается.

А октябре помощник шерифа в США застрелил темнокожего , отсидевшего 16 лет по ложному обвинению. Полицейский открыл огонь при досмотре автомобиля мужчины.

Подобное произошло в Соединенных Штатах в начале сентября. Правоохранитель застрелил беременную темнокожую женщину на парковке магазина в Вестервилле.

США Убийства Стрельба
19 ноября 2023, 15:54
Сухогруз разломился надвое из-за мощного шторма в Турции
Freepik
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Сухогруз с флагом Панамы сел на мель у порта Эрегли у Черноморского побережья Турции из-за разбушевавшейся стихии. Об этом сообщил телеканал Sözcü.

В результате мощного шторма судно буквально разломилось на две части. Экипажу из 13 человек пришлось перенаправляться на берег. В результате ЧП никто не пострадал.

Оранжевый код погодной опасности объявили в Анкаре, Стамбуле, Измире и более чем 60 других городах Турции. Синоптики предупредили о сильных ливнях и риске подтоплений. В столице порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду. Из-за стихии в аэропортах Стамбула отменили почти 200 внутренних и международных рейсов.

Непогода также разыгралась в российском регионе 19 ноября. Власти Новокузнецка объявили режим чрезвычайной ситуации из-за урагана, с каким город не сталкивался 45 лет. Сильный ветер повалил дерево на один из автомобилей, два человека погибли. Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о шести пострадавших.

Сухогруз с флагом Панамы сел на мель у порта Эрегли у Черноморского побережья Турции из-за разбушевавшейся стихии. Об этом сообщил телеканал Sözcü.

Турция Корабли Шторм Погода
19 ноября 2023, 15:00
Путин поучаствует в саммите G20 и БРИКС в виртуальном формате
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Президент России Владимир Путин проведет в ближайшее время ряд международных совещаний. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Россия» Павел Зарубин.

Российский лидер 22 ноября примет участие в виртуальном саммите G20, который организует Индия. Он также приедет в Минск, чтобы посетить мероприятие по линии ОДКБ.

«Планируется еще и телемост лидеров БРИКС», - указал Зарубин.

Глава государства запланировал принять в Москве президента Таджикистана Эмомали Рахмона и обсудить с ним партнерство двух стран. Зарубин также анонсировал участие Путина в конференции по развитию искусственного интеллекта.

Ранее МИД сообщил, что Россия продолжила сотрудничество с Индией по вопросу организации саммитов. В ноябре в виртуальном формате состоится дополнительная встреча лидеров G20. Индия уже разослала приглашения лидерам других стран. Кремль начал подготовку к участию Путина в мероприятии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Саммиты Белоруссия Владимир Путин Таджикистан ОДКБ

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