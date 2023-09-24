Эстонская полиция заставила водителей снять с машин наклейки «Я русский»

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Автопробег прошел по всей стране. Участники мероприятия распечатали стикеры и распространили их среди автомобилистов, которые хотели участвовать во флешмобе под лозунгом «Я русский».

Надписи на машинах не понравились местным жителям, сотрудники полиции стали останавливать авто и отбирать наклейки. На одной их эстонских дорог правоохранительные органы задержали автомобиль, в багажнике которого находились оставшиеся стикеры. Сотрудники полиции изъяли наклейки.

Ранее эстонские пограничники не пустили на территорию страны автомобиль с российскими номерами. Машина пыталась проехать через пограничный пункт Лухамаа. Водителя заставили развернуться, так как въезд автомобиля с российскими номерными знаками запретили в связи с санкциями.