16 декабря 2023, 16:33

Эстонию уличили в попытке свести счеты с независимыми активистами

РИА «Новости»
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Эстония попыталась выслужиться перед Западом с помощью ареста экс-редактора российского издания. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщило пресс-служба министерства.

Она назвала цинизмом задержание бывшего сотрудника «Спутник медиа» Аллана Хантса, являющимся гражданином Эстонии. По ее словам, эстонская «охранка» под видом нацбезпасности сводит счеты с неугодными ей независимыми активистами.

«Налицо стремление Таллина выслужиться перед своими западными кураторами посредством тотальной „зачистки“ инакомыслия и разжигания русофобских настроений», - указала Захарова.

Дипломат добавила, что экс-редактору инкриминировали обвинения в «разведывательной деятельности против Эстонии» и «поддержании связей с Россией».

Ранее эстонское руководство объявило о возможной депортации эстонцев, решивших принять гражданство России. По мнению премьер-министра Каи Каллас, такие жители Эстонии являются национальной угрозой для республики.

Мария Захарова Эстония МИД РФ
16 декабря 2023, 16:36
Интервью с послом России сняли с эфира Болгарского национального радио
Unsplash
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Программный совет Болгарского национального радио решил снять с эфира интервью посла России Элеоноры Митрофановой. Его планировали представить в программе БНР «Политически некорректно».

Совет радио уточнил, что решение приняли большинством голосов. Перед этим с соответствующим требованием выступили украинское посольство в Софии и председатель парламентской группы Движения за права и свободы Делян Пеевский.

«Мы законопослушные люди и вынуждены выполнить это решение», - сказал автор передачи «Политически некорректно» Петр Волгин.

Он назвал произошедшее актом политической цензуры. Волгин также уточнил, что в интервью Митрофанова говорила о развитии двусторонних отношений, свободе слова и ситуации на Украине.

В ноябре МИД предписал корреспонденту Болгарского национального радио Ангелу Григорову покинуть территорию России.

Ведомство пошло на такой шаг в качестве ответной меры на преследование в Болгарии журналиста «Российской газеты» Александра Гацака.

Болгария Россия Интервью
16 декабря 2023, 14:52
СК возбудил дело после объявление в розыск патриарха Кирилла на Украине
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разыскать должностных лиц СБУ и МВД Украины после объявления патриарха Московского и всея Руси Кирилла в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Дело возбудили по статье «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела».

«Бастрыкин поручил принять меры к розыску конкретных должностных лиц Службы безопасности и Министерства внутренних дел Украины, принявших незаконное решение», - передали в ведомстве.

Ранее Министерство внутренних дел Украины объявило, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл скрывается от «досудебного расследования». Он находится в розыске с 11 ноября. До этого Служба безопасности Украины обвинила главу РПЦ в «посягательстве на территориальную целостность Украины» из-за поддержки спецоперации. Экспертиза даже якобы подтвердила преступления патриарха.

Уголовное дело СК РФ Россия Украина Патриарх Кирилл
16 декабря 2023, 14:19
Летающий объект сбили у побережья Дахаба в Египте
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Средства противовоздушной обороны сбили некий летающий объект в 1,5 километра от побережья египетского курортного города Дахаба. Об этом сообщил канал Al Qahera News, сославшись на высокопоставленные источники.

«Египетская ПВО зафиксировала летающий объект и немедленно отреагировала на него», - отмечается в заявлении.

Следственные группы выехали к месту происшествия.

В конце октября два беспилотника сбили в Египте над северо-восточным районом Синайского полуострова. Один дрон рухнул в город Таба, второй - за пределами египетской территории. Беспилотники направлялись на север из южного района Красного моря.

За сутки до этого в египетском городе Нувейба упал израильский снаряд. Он приземлился в пустынной местности в 60 километрах от границы с Израилем. Сведений о пострадавших не поступало.

Средства противовоздушной обороны сбили некий летающий объект в 1,5 километра от побережья египетского курортного города Дахаба. Об этом сообщил канал Al Qahera News , сославшись на высокопоставленные источники.

Египет ПВО
16 декабря 2023, 13:59
Сотрудник сената США снял порно с собой и другом в Капитолии
Unsplash
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Сотрудника сената США поймали на съемках гей-порно прям в зале заседаний. Об этом сообщило издание The Daily Caller.

«Утечка любительской порнографии показывает, как сотрудник конгресса занимается анальным сексом с неизвестным мужчиной в зале заседаний сената», - сообщили журналисты.

Издание привело слова члена палаты представителей Майкла Коллинза, который назвал сотрудников сената сумасшедшими за съемки порно на работе. Личности мужчин, снявшихся в ролике, пока не подтвердили. Видео поделились в частной группе для гомосексуалистов, занимающихся политикой, уточнило The Daily Caller.

Ультраправая американская активистка Лаура Лумер заявила, что один из участников видео - сотрудник сената от Демократической партии Эйдан Маезе-Черопски, сообщил RT. Мужчина снимался в рекламе предвыборной кампании нынешнего американского лидера Джо Байдена в 2020 году. Маезе-Черопски не отрицал, что на всплывшем видео именно он. Однако заявил, что «никогда бы не стал проявлять неуважение» к своему рабочему месту.

По версии Spectator , на видео попал помощник главы комитета сената США по международным отношениям демократ Бен Кардина.

Ранее Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией. Выборгский суд оштрафовал телеканал «Айва ТВ», который транслировал клип певца Сергея Лазарева, где содержалась пропаганда ЛГБТ*. Ролик уже пропал с YouTube-канала и сайта артиста.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

США Видео Мужчины

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